Backend-utvecklare till skräddarsytt verksamhetssystem
2026-02-19
Vill du hjälpa oss att utveckla affärssystem med omtanke? Vi söker en driven utvecklare med erfarenhet som gillar att skapa effektiva lösningar så att våra system kan bli ännu bättre! Som programutvecklare på Eniac erbjuds du arbeta med helheten, och har stora möjligheter att vara med och påverka slutresultatet.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
Vem söker vi?
Vi söker dig som kan utöka vårt team på Eniac med kunskaper inom back end-utveckling och hjälpa oss att leverera nytta och värde till våra kunder. Du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt scrum-team och du får jobba från ax till limpa med produktutveckling i samarbete med produktägare och andra utvecklare.
Vi söker dig som:
Har en examen från högskola eller universitet inom relevant område
Har minst två års erfarenhet av systemutveckling
Är kvalitetsmedveten och tar ansvar för att leverera stabil kod
Gillar att jobba med helhetslösningar, och att göra användare nöjda
Trivs med att samarbeta i team
Meriterande om du har något av följande:
Erfarenhet av och intresse för redovisning och reskontror
Arbetat nära drift - installerat, felsökt och underhållit applikationer i produktion
Vana av automatiserad testning eller TDD
Om tjänsten
Som programutvecklare på Eniac jobbar du med att förverkliga krav och visioner till körbara funktioner i systemet. Huvudfokus för denna tjänst är back end-utveckling. Det gäller att förstå befintlig struktur och bygga effektiva lösningar som samspelar med det som redan finns. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer garanterat att få tillfälle att bidra med din passion och kompetens inom olika områden. Du kommer också ha möjlighet att möta slutanvändarna av produkten i olika situationer.
Teknik & arbetssätt hos oss
• Backend: Delphi + GraphQL. Fristående Applikationer i C#
• Frontend: React + Typescript
• Databas: SQL
• CI/CD: Bitbucket / Jenkins / Github Actions / Cypress / React unit tests
• AI: Claude / Github Copilot
• Agil utveckling i sprintar, uppgifter och och testning i Jira
Hos oss kan du växa inom programutveckling. Har du inte erfarenhet av allt i teknikstacken? Inga problem, vi utbildar dig. Det viktiga är att du ser ett nytt programmeringsspråk som ytterligare ett verktyg, inte ett hinder. Vill du även framåt bredda dig till att bli en fullstack-utvecklare och också jobba med front end-utveckling i React och Typescript? Perfekt - det vill vi med!
För att du ska få rätt förutsättningar och stöttning kommer du även tilldelas en mentor som introducerar dig i system och arbetsuppgifter.
Om Eniac
Eniac levererar kvalificerade, administrativa system och IT-tjänster till våra kunder. Vi är marknadsledande leverantör till enheter inom Svenska kyrkan. För oss är det viktigt att verksamhetssystemen som vi utvecklar inte bara håller en hög standard utan att de också är anpassade efter kundens behov. Detta uppnår vi genom att vi jobbar tight ihop, tar stort eget ansvar och alltid sätter kunden i fokus. Du kommer att kunna följa din kod hela vägen ut till användarna och se den göra skillnad.
På Eniac försöker vi alltid tänka långsiktigt, och vara lyhörda och prestigelösa när vi samarbetar. Under våra dryga 40 år som växande bolag har vi märkt att detta är ett framgångsrecept. Framgångsrika affärer börjar med ett bra arbetsklimat, såväl internt som gentemot kund. Och genom att lyfta varandra skapar vi system som verkligen fungerar.
Vårt system har tusentals användare över hela landet. Det består av Windows-klient och webbapplikationer som jobbar mot en gemensam databas.
Eniac omsatte 2024 ungefär 65 miljoner kronor och har idag 38 anställda.
Villkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning efter en provanställning om 6 månader
Placering: Mölndal
Lön: Marknadsmässig, individuell lönesättning
Start: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Skicka din ansökan till work@eniac.se
Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för rollen. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Utvecklingschef Johan Havner johan.havner@eniac.se
