Backend-utvecklare (.Net) - produkt, kund & elmarknad
2025-11-14
Energiomställningen är här, och det går fort!
Vill du jobba i gränslandet mellan teknik och affär, där din kod faktiskt gör skillnad i verkligheten? Då kan den här rollen vara något för dig. Vi söker en backend-utvecklare som kommer få vara med att både bygga och påverka i en bransch som är mitt i stora och spännande förändringar.
Från solceller till massiva batterilager - hela elnätet kräver smarta, automatiserade lösningar för att hitta balansen mellan produktion och förbrukning. Genom vår AI-drivna SaaS-plattform för automatiserad elhandel hjälper vi våra kunder att tänka smart och snabbt.
Efter att ha varit ett litet och dedikerat utvecklingsteam tar vi nu nästa stora kliv. Hos oss du vara med och forma, inte bara produkt och teknik, utan också kulturen och arbetssätten framåt.
Vad du faktiskt kommer göra!
Vår plattform automatiserar elhandel med hjälp av AI, prediktiva modeller och datadrivna beslut så att våra kunder kan ta smarta beslut i realtid. Som Backendutvecklare blir du den centrala länken mellan kundens behov och vår tekniska lösning i vårt kärnteam. Du är nyckeln till att översätta affärskrav och marknadsregler från elmarknaden till fungerande och robusta system i vår produkt.
Du bygger hjärtat i vår plattform - robust backend-logik i .NET/C# som hanterar de komplexa beräkningarna och affärsreglerna för elhandeln. Fokuset ligger på datakvalitet, prestanda och pålitlighet i våra affärskritiska flöden.
Du fungerar som den tekniska bryggan mellan kund, affär och utveckling. Du har löpande dialog med våra nyckelkunder för att förstå deras utmaningar och omsätter behoven till konkreta och hållbara tekniska lösningar i produkten.
Du designar och implementerar smarta RESTful API:er och affärslogik som säkerställer att våra system och kundgränssnitt pratar sömlöst med varandra. Ditt arbete driver omvandlingen av data till direkt kundnytta.
Du säkrar datakvaliteten och affärslogiken i varje steg - strukturerar, optimerar och implementerar logik för tidsseriedata så den alltid är korrekt och konsekvent, vilket är avgörande i elhandeln.
Du hjälper till med kund-onboarding och konfiguration av nya kundportföljer och ser till att applikationen är korrekt uppsatt för att stödja kundens affärsflöden.
Kort sagt: du analyserar, utvecklar och anpassar den teknik som får framtidens elhandel att fungera för våra kunder.
Vad du behöver kunna
Backendutveckling i .NET/C# (3+ år)
Du är trygg i modern backendutveckling och van vid att bygga stabila, skalbara och resurseffektiva lösningar.
Databaser & SQL
Du kan modellera data, skriva effektiva queries och arbeta strukturerat med datakvalitet och dataintegritet (SQL).
Affärslogik & Analys
Stark analytisk förmåga och ett intresse för att förstå dataflöden och översätta affärsbehov till teknisk logik.
Kundkommunikation
Förmåga att kommunicera komplexa tekniska lösningar på ett tydligt sätt och trivas i en roll med kundkontakt.
Domänintresse
Genuint intresse av att lära dig om elhandel och elmarknadens dynamik och affärsregler.
Språk & Utbildning
Flytande svenska i tal och skrift. Relevant utbildning eller flera års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom området.
Det är ett plus om du har:
Domänkunskap - Elhandel
Erfarenhet av att arbeta med tidsseriedata eller inom energi-/finansdomänen.
Kodkvalitet
Erfarenhet av unit testing, loggning (t.ex. Serilog) och API-dokumentation (Swagger/OpenAPI).
Prestanda
Erfarenhet av att optimera I/O-tunga processer och asynkron programmering (async/await) i C#.
Dataflöden
Erfarenhet av att arbeta med större datamängder, normalisering och validering.
Vem du är som person
Som person är du kundfokuserad och kommunikativ, då du ser värdet i att förstå kundens värld för att kunna bygga rätt lösning. Samtidigt drivs du av kvalitet och noggrannhet, med en ambition att det du bygger ska hålla över tid och hantera kritisk data. Du arbetar metodiskt och analytiskt och gillar att bryta ner komplexa kundbehov till hanterbara tekniska steg. Slutligen är du ansvarstagande, följer upp ditt arbete och ser till att leveranserna landar rätt, både tekniskt och för kunden. Du är även nyfiken på ny teknik och håller dig uppdaterad för att utvecklas i takt med omvärlden.
Vad vi erbjuder dig
Frihet under ansvar
Vi tror på autonomi, tillit och minimalt med onödiga möten. Vi värdesätter ditt livspussel, inte övertid.
Meningsfullt uppdrag
Var med och bygga teknik som bidrar till ett mer hållbar värld.
Produktfokus
Du är med och formar produkten och kopplingen till kundens affärsnytta.
Stabilitet + innovation
Vi är ett långsiktigt produktbolag med entreprenöriell anda och starka ägare.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Är du redo att ta nästa steg och bli vår nyckelperson mellan teknik och kundnytta? Skicka in din ansökan och låt oss forma framtiden tillsammans - vi ser fram emot att höra från dig!
