Backend/Fullstack-utvecklare
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-08
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Sollentuna
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett produktområde inom digitala konsumentprodukter där handel, butikssystem och partnerkanaler behöver fungera sömlöst även när den tekniska plattformen förändras. Fokus ligger på att säkra och vidareutveckla lösningar som stöttar snabb digital handel och samtidigt samverkar med andra system som används i butikens vardag.
Tyngdpunkten ligger på backend, men du arbetar också nära frontend och integrationer i en modern produktmiljö. Det här är en roll för dig som vill kombinera robust teknik, affärsnära flöden och stor påverkan i ett område där rätt lösningar gör tydlig skillnad.
ArbetsuppgifterDu designar, bygger och vidareutvecklar robusta och skalbara tjänster, API:er och integrationslösningar.
Du arbetar i en roll med tydlig backendtyngd, samtidigt som du bidrar i frontendnära delar där det behövs.
Du utvecklar lösningar som stödjer processer kopplade till ERP-system och butiksverksamhet.
Du driver integrationer i en eventdriven arkitektur, exempelvis med messaging och pub/sub.
Du bygger, testar och levererar lösningar med stöd av AI-assisterade utvecklingsverktyg enligt etablerade regelverk och processer.
Du samarbetar nära team och verksamhet för att snabbt omsätta behov till fungerande tjänster och integrationer.
KravDu har erfarenhet som senior eller semi-senior backendutvecklare med tydlig tyngdpunkt på backend.
Du har mycket god kompetens inom Node.js och API-utveckling.
Du har erfarenhet av AI-assisterad utveckling, exempelvis Cursor.
Du har erfarenhet av molnplattformar.
Du har erfarenhet av eventdriven arkitektur, exempelvis messaging och pub/sub.
Du har frontendkompetens, exempelvis React.
Du tar initiativ, levererar inom givna ramar och arbetar med respekt för befintlig arkitektur, arbetssätt och riktlinjer.
MeriterandeErfarenhet av integrationer mot affärssystem.
Erfarenhet av API- och eventbaserade integrationer.
Erfarenhet av microservices-arkitektur.
Erfarenhet av containers och Kubernetes.
Erfarenhet av arbete nära designverktyg som Figma eller komponentbibliotek.
Erfarenhet av Azure.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873255-2042110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9953397