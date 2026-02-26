Backend Developer (.NET) till Partnersense
2026-02-26
Vill du arbeta i tekniskt krävande projekt där kvalitet, leverans och modern utveckling står i centrum - tillsammans med några av branschens mest erfarna utvecklare och arkitekter? Partnersense befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en Backend Developer som vill vara med och utveckla robusta, skalbara lösningar i en miljö där AI, teknik och affär går hand i hand.
Vad erbjuder vi?
En tekniskt avancerad roll i ett starkt backend-team med senior kompetens
Möjlighet att arbeta med moderna tekniker, arkitekturer och AI-stöd i utvecklingsprocessen
Projekt där du är med från idé och krav till färdig leverans
Kundnära arbete med möjlighet att påverka lösningar och vägval
Remote-first-upplägg med tillhörighet till kontor i Åre, Göteborg eller Stockholm
Flexibla arbetstider och stort eget ansvar
Generöst friskvårdsbidrag och god balans mellan arbete och privatliv.
Partnersense är ett konsultbolag inom digital utveckling med fokus på att skapa värde och förbättra handel och digitala tjänster för sina kunder. Bolaget har kontor i Göteborg och Stockholm samt i Åre för dig som vill kombinera kvalificerat utvecklingsarbete med ett aktivt liv nära fjäll och natur, och medarbetare över hela Sverige. Kulturen präglas av teknisk stolthet, samarbete, prestigelöshet och en stark gemenskap där man har roligt tillsammans och utvecklas som team.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en bakgrund som backendutvecklare och som trivs i miljöer med höga krav på kvalitet, prestanda och leverans. Du har erfarenhet av att arbeta i team, är nyfiken på ny teknik, AI och vill fortsätta utvecklas i din roll.
Krav och kvalifikationer:
Praktisk erfarenhet av att använda AI-verktyg i utvecklingsarbetet och ett perspektiv där AI nyttjas i allt större omfattning i utvecklarrollen.
Du har flera års erfarenhet av backendutveckling i .NET och är trygg i din tekniska roll
Erfarenhet av att bygga och förvalta högpresterande transaktionella system
Vana att arbeta med system där stabilitet, prestanda och skalbarhet är avgörande
God förståelse för API-design och backendarkitektur
Erfarenhet av moderna utvecklingsmiljöer
Erfarenhet av Git/GitHub och agila arbetssätt.
Meriterande:
Erfarenhet av frontendutveckling, särskilt React och/eller Next.js
Erfarenhet av paketerade leveranser eller produktnära utveckling
Tidigare arbete i konsultverksamhet och kundprojekt
Erfarenhet av CI/CD är meriterande.
Som person är du en lagspelare som trivs i samarbete med andra utvecklare, arkitekter och kunder. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och tar ansvar för dina leveranser. Du är nyfiken, driven och har ett affärsmässigt tänk - med förmåga att förstå hur tekniska lösningar skapar värde för kunden.
Vad innebär rollen?
Som Backend Developer hos Partnersense blir du en viktig del av backend-teamet och arbetar i projekt tillsammans med frontendutvecklare, arkitekter och kundrepresentanter. Rollen är tekniskt djup, kundnära och innebär att du är delaktig i hela leveranskedjan - från krav och design till implementation, test och produktion. Du arbetar i sprintar, bidrar aktivt med kod och lösningsförslag samt är med och driver kvalitet och teknisk utveckling framåt.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Utveckling av backend-system, API:er och tjänster i .NET
Design och implementation av skalbara och stabila lösningar
Aktivt deltagande i sprintplanering, kodgranskning och demos
Samarbete med frontend, arkitekter och kund i projektform
Bidra till förbättring av kod, processer och arbetssätt
Delta i kundmöten och presentationer av tekniska lösningar.
Detta är en direktrekrytering med start omgående eller enligt överenskommelse, med inledande provanställning. Tjänsten är en heltidstjänst om 40 timmar per vecka. Intresserad? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
