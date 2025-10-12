Backend Developer
Vill du vara med och bygga stabila, snabba och skalbara backend-tjänster som används av tusentals användare varje dag? Vi söker en backendutvecklare med 3-5 års erfarenhet som vill utvecklas vidare och bli en viktig del av vårt produktteam.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med moderna tekniker och bidra till ett system som hanterar stora mängder data, höga trafikvolymer och komplex logik kring rättigheter och medieflöden. Du kommer att arbeta tätt ihop med frontendutvecklare, designers och produktägare för att skapa en helhetslösning som verkligen gör skillnad för våra kunder.
Vi tror att du gillar att lösa problem i praktiken, ta ansvar för din kod och samtidigt vara öppen för att lära dig mer om arkitektur och systemdesign. Här får du stöd från erfarna kollegor men också utrymme att växa in i en större roll där du kan påverka både tekniska beslut och hur vi utvecklar våra arbetssätt.
Om rollen
Bygg och underhåll mikrotjänster i Go som hanterar allt från filuppladdning och transkodning till rättighetshantering och sök.
Samarbeta tätt med frontend och produkt i små, fokuserade pods för snabb leverans och tydligt ägarskap.
Designa, optimera och felsöka databasfrågor och struktur i MySQL och Scylla.
Bidra till sökinfrastruktur med Elasticsearch och caching med Redis.
Arbeta med eventdrivna flöden via RabbitMQ.
Höja prestanda, säkerhet och skalbarhet i våra system.
Bidra till arkitektur, kodstandarder och interna best practices.

Profil
3-5 års erfarenhet av backendutveckling.
Stark i Go och trygg i SQL.
Van vid att designa och konsumera RESTful API:er, gärna även webhook- eller eventdrivna flöden.
Förstår hur man bygger robusta system för stora filer, många samtidiga användare och känslig åtkomst (rättigheter/roller).
Självdrivande, pragmatisk och trivs med att dela kunskap i teamet.
Nyfiken på och positiv till AI-stöd i utvecklingsarbetet.
Meriterande
Docker och Kubernetes i produktion.
Erfarenhet av molnplattformar (t.ex. GCP, AWS) och CI/CD.
Observability: metrics, tracing och strukturerad loggning.
Kunskap om grafdatabaser (t.ex. JanusGraph).
Erfarenhet av rättighetsmodeller, SSO/OIDC, audit logging och datasäkerhet.
Vår techmiljö
Go för backend, MySQL som primär databas.
Kubernetes-baserad drift, CI/CD och kodgranskning i vardagen.
Vi bygger DAM, site builders, live- och on-demand video streaming och mycket mer, med höga krav på tillgänglighet och prestanda.
I frontend har vi ett eget designsystem och ramverk skrivna i Lit och TypeScript.
Varför Mediaflow?
Hos oss är People First inte bara ord det är grunden i hur vi bygger både produkter och kultur. Vi tror att när människor mår bra, presterar de på sitt bästa.
Du får jobba med produkter som används av tusentals användare varje dag, verktyg som hjälper människor att samarbeta, skapa och kommunicera med klarhet.
Du påverkar arkitektur, teknikval och arbetssätt i ett jordnära, prestigelöst team där kunskap delas och idéer välkomnas.
Vi erbjuder hybridarbete från Göteborg eller Uppsala, eller delvis på distans med fokus på tillit och balans snarare än kontroll.
Bra villkor, ja - men framför allt en kultur där välmående, utveckling och gemenskap står i centrum.
Praktiskt
Omfattning: Heltid
Plats: Göteborg eller Uppsala, hybrid
Start: Enligt överenskommelse
Språk: Svenska och engelska, vardagsspråk i teamet är engelskaSå ansöker du
