Backend Developer - TypeScript & AWS
2026-01-13
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Backend Developer - TypeScript & AWS InledningVi söker nu en erfaren Backend Developer för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund - en internationell aktör inom industri- och produktutveckling. Uppdraget är en viktig del i utvecklingen av skalbara, molnbaserade lösningar där kvalitet, modern teknik och goda utvecklingsprinciper står i fokus.
Om uppdragetI rollen som Backend Developer kommer du att arbeta med utveckling och vidareutveckling av backendtjänster och API:er i en modern molnmiljö. Du tar ansvar för hela utvecklingskedjan - från design och implementation till test, deployment och förvaltning.
Arbetet sker i nära samarbete med andra utvecklare där kodgranskning, kunskapsdelning och gemensamt ansvar för leveransen är en naturlig del av vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och underhålla backendtjänster och API:er i TypeScriptBygga, driftsätta och vidareutveckla molnbaserade applikationer i AWSSäkerställa hög kodkvalitet genom testdriven utveckling (TDD) och automatiserade testerDelta i kodgranskningar och bidra till gemensamma tekniska beslutÄga funktionalitet från design till produktion KravFör att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
2-10 års professionell erfarenhet som backendutvecklareMycket god erfarenhet av TypeScriptPraktisk erfarenhet av molnutveckling, gärna i AWSStark bakgrund inom testdriven utveckling (TDD) och automatiserade testerErfarenhet av att utveckla och konsumera API:erFörmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina leveranserGod samarbetsförmåga och vana att kommunicera i utvecklingsteamEngelska på professionell nivå i tal och skrift
Meriterande:AWS-certifiering
Startdatum: 2026-02-02
Slutdatum: 2026-08-28
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
