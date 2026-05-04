Bäckängsgymnasiet söker en enhetschef
Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.
Läs mer hur det är att jobba i Borås Stads gymnasieskola på vår webbplats.
Om verksamheten
Bäckängsgymnasiet erbjuder några av landets bästa utbildningar och målen är högt ställda, alltid med eleverna i fokus och med visionen att alla kan bli något stort. På Bäckäng samarbetar vi och hjälper varandra framåt. Vi har en stark gemenskap och ett väl utvecklat kollegialt lärande - hos oss blir du en viktig del av ett engagerat kollegium där vi tillsammans skapar meningsfull undervisning och förutsättningar för livslångt lärande. Du hittar Bäckäng centralt beläget i Borås, granne med stadsbiblioteket och kulturhuset.
Du ingår skolans ledningsgrupp som består av fem rektorer och två enhetschefer, som leds av gymnasiechefen. Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef (EC) har du ett brett och varierat uppdrag med ansvar inom flera centrala områden i skolans verksamhet.
Lokalvård
Utveckling av lokalvård (maskiner, robotar, metoder och frekvenser)
Arbete i systemet Städet (städberäkningar)
Hantering av kemikalier samt miljö- och avfallsfrågor
Ansvar för lokaler, felanmälningar och tillsyn
Ekonomi och inköp
Deltagande i nätverk och övergripande ekonomiarbete
Inköp av möbler och övriga varor
Beställningar (exempelvis kaffe via Jobmeal och te via kök)
Hantering av serviceavtal och upphandling
Personal
Personalansvar inklusive APT, medarbetar- och bedömningssamtal
Samordning av ferieungdomar
System och administration
Utveckling och arbete i administrativa system (IST, Skola24, Agresso, Heroma m.fl.)
Arbete i Stratsys-SAM, Cosafe, KOMMa och Kia
Arkivering, diarieföring och hantering av inkomna polisanmälningar
Uppdatering av rutiner
Säkerhet och arbetsmiljö
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och egenkontroller
Genomförande av skyddsronder och säkerhetsronder
Riskbedömningar och arbetsmiljöarbete
Samordning av brand- och HLR-utbildningar
Tillståndshantering i samband med exempelvis studenten
Samverkan och nätverk
Deltagande i samverkansgrupper och nätverk (LSG, EC-nätverk)
Samordning av lokalvårdsträffar inom förvaltningen
Kontaktperson i externa samarbeten
Bidra till skolans marknadsföringsarbete
IT och utrustning
Ansvar för kopiatorer, projektorer och viss teknisk utrustning
Ledarskap
• Du är chef över personal inom lokalvård och administration. Budgetansvar för dina enheter. Ansvarar för utbildningsinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och goda resultat i verksamheten. Du har ett helhetsperspektiv, prestigelös, lösningsfokuserad och kan kombinera strategiskt tänkande med operativ handlingskraft.
Du har:
Har adekvat högskoleutbildning för uppdraget
Erfarenhet av ledarskap, gärna inom offentlig verksamhet eller skola
God organisatorisk förmåga och vana att arbeta systematiskt
Förmåga att leda, utveckla och motivera medarbetare
God kommunikativ förmåga och kan skapa förtroendefulla relationer
Som person är du:
Samarbetsinriktad och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö
Serviceinriktad med ett tydligt verksamhetsfokus
Ansvarstagande, strukturerad, flexibel och lösningsorienterad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och ett professionellt servicetänkande.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Om du blir aktuell för denna tjänst krävs uppvisande av registerutdrag, du begär utdraget från polismyndighetens hemsida. Utdraget behöver vara daterat efter 2026-03-01.
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
Borås Stad Kontakt
Gymnasiechef
Martin Eklöf martin.eklof@boras.se 0768-88 79 39
