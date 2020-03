Back office-medarbetare till Customer Operations, Nordnet Bank - Nordnet Bank AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Nordnet Bank AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-03-16För 20 år sedan omdefinierade Nordnet finansbranschen som den första digitala banken i Norden. Nu är vi på väg att göra det igen. Vi ska bygga den bästa kundupplevelsen i vår bransch och skapa nästa generations bank. För att uppnå detta behöver vi fantastiska människor, fantastiska teams och en fantastisk teknologi. Vill du vara med och bygga det nya Nordnet?Vi söker ett par nya kollegor för en visstidstjänst, till en roll som administratör på back office-avdelningen Customer Operations på Nordnet Bank. Har du hög ambitionsnivå, är strukturerad och effektiv samtidigt som du har en analytisk förmåga och vill få en fot in finansbranschen - sök denna tjänst!Customer Operations och din roll:Som administratör på Customer Operations arbetar du med olika administrativa uppgifter som kräver noggrannhet men också analytiska egenskaper. Du och dina kollegor roterar mellan alla ansvarsområden så att du bygger upp en bred kompetens och kan bidra där behovet är som störst.Customer Operations ansvarar för att administrera kundlivscykeln som är en mycket viktigt kugge i Nordnets affär. Vi jobbar bland annat med att öppna konton (så att våra kunder kan komma igång med sitt sparande), uppdatera kunddata (så att vi uppfyller våra krav som finansiellt institut), samt att avsluta konton och hantera exempelvis dödsbon och konkursförfaranden. Dessutom jobbar vi mycket med penningtvättsfrågor (AML) och skattrelaterade frågor för att säkerställa korrekt kunddata i systemen.Vi har många kontaktytor och samarbeten i bolaget, bland annat andra back office-avdelningar, IT för att bygga automatiserade processer samt frågor från kundsupporten och säljare med flera som gör att vi bygger ett stort kontaktnät och förståelse för många delar av bolaget.2020-03-16Du har troligen en akademisk utbildning inom ekonomi/finans eller motsvarande.Du har tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter och koordineringDu är noggrann och struktureradUtöver svenska och engelska är det en fördel om du kan finskaSom person är du strukturerad, har ett öga för detaljer och uppskattar betydelsen av god datakvalitet. Dessutom har du analytiska förmågor, är engagerad och hungrig att hela tiden utvecklas och bredda din kunskap. Du ska vilja vara en del av att bygga effektiva och skalbara processer och är positiv till förändringar.Om du är en strukturerad, engagerad och måldriven person som alltid vill överträffa ställda förväntningar, vill vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.Det här erbjuder vi digHos oss får du möjligheten att jobba i en nordisk miljö med fokus på innovation, produktutveckling och teknik. Vi accelererar, förnyar oss själva och bygger just nu en kundupplevelse i världsklass. Våra ambitioner är höga och du kommer vara med på en fartfylld och utmanade resa med ett härligt team av skarpa och engagerade kollegor. Här finns det stor utvecklingspotential och möjligheter att få vara med och omdefiniera finansvärlden.Vi är närmare 600 medarbetare i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.Nordnet Stockholm sitter i vårt nybyggda nordiska huvudkontor på Alströmergatan på Kungsholmen.Välkommen med din ansökan!Skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev snarast möjligt, senast 16 april. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Vid frågor, kontakta Christina Juhlin-Dannfelt på 0704957853 eller christina.juhlin-dannfelt@nordnet.se Vi vill göra dig uppmärksam om att Nordnet tar kreditupplysning samt begär belastningsregisterutdrag på slutkandidat.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-04-16Nordnet Bank AB5152952