Back Office Administrator till vårt team i Uppsala!
2025-10-01
Vill du vara med och bygga upp en helt ny roll där du får kombinera administration, kundkontakt och utveckling? Vi söker nu en Back Office Administrator som blir en nyckelperson i vårt stöd till våra kontor i Uppsala och Gävle - med placering på vårt kontor i Uppsala.
Vad du kommer göra hos oss
Ansvara för fakturering ut till våra kunder
Administrera och följa upp arbetsordrar i vårt system Winserv
Stötta kollegor på båda kontoren med olika administrativa uppgifter
Vara en viktig kontakt för våra kunder - via telefon och mejl
Vem vi tror att du är
Du har gymnasieutbildning och minst 5 års erfarenhet från liknande roller
Du är van att arbeta med kundservice, ekonomi eller administration
Du trivs med att ha mycket kontakt med människor och bygger enkelt relationer
Du är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Erfarenhet av Winserv eller andra affärs-/ordersystem är ett plus, men inget krav.
Varför välja oss?
Det här är en ny roll på Uppsalakontoret - vilket betyder att du får vara med och forma hur arbetet ska se ut framåt. Vi erbjuder en trygg anställning, kollektivavtal, bra förmåner och framför allt ett härligt gäng kollegor som gärna hjälps åt och har roligt på jobbet.
Känner du att det här är du? Skicka in din ansökan redan idag och ta nästa steg i din karriär tillsammans med oss! Urval sker löpande så platsen kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: lasse.pettersson@cibeslift.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cibes Kalea Sverige AB
(org.nr 556527-5848)
Nymansgatan 6 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Jobbnummer
9536271