Back End-utvecklare
2025-10-02
Om Ellions
Ellions är ett SaaS-företag inom friskvårdsbranschen som levererar en komplett mjukvarusvit för små och medelstora företag.
Vårt fokus är att ge mindre aktörer samma möjligheter som de stora spelarna, genom en white-label-app och smarta automatiseringar.
Vi är just nu inne i en moderniseringsresa och söker därför en backend-utvecklare som vill vara med och driva vår utveckling framåt. Branschen rör sig i rekordfart, och för att hänga med behöver vi förstärkning på vår backend-avdelning i Vagnhärad.
På Ellions värdesätter vi dig som person mer än din senioritet. Därför välkomnar vi ansökningar från både erfarna juniorer och seniora utvecklare.
Vi är ett utvecklarelett företag där intresse, driv och problemlösningsförmåga väger tyngre än formella meriter. Här blir du en viktig röst från dag ett - inte bara en kugge i maskineriet.
Jobbtitel
Mid-level backend-utvecklare (.NET, C#, VB, MariaDB, Google Cloud)
Jobbuppgifter
Utveckla nya API:er för vår moderna frontend
Delta i och färdigställa pågående projekt och integrationer
Självständigt utveckla nya moduler i vår befintliga backend
Plats
Vagnhärad, med goda möjligheter till hybridarbete efter onboarding
Vi söker dig som
Har goda kunskaper inom backend-utveckling i .NET och SQL
Är nyfiken på att förstå vår bransch och dess behov
Har ett intresse för att lösa kundernas problem på riktigt
Trivs i team men är också självgående när det behövs
Väljer pragmatiska lösningar med beprövade verktyg framför att alltid jaga det senaste
Kan kommunicera tydligt med både kunder och tekniska partners
Vi söker inte dig som
Behöver en strikt hierarki för att kunna arbeta effektivt
Har svårt att se helheten i komplexa tekniska system
Är låst vid specifika språk eller verktyg
Gedigna kunskaper inom .NET och SQL
En portfolio eller projekt som visar dina färdigheter
Intresse och tålamod att förstå vår bransch och kodbas på djupet
Möjlighet att pendla till vårt kontor i Vagnhärad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: daniel.jarl@ellions.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellions AB
(org.nr 556785-0648)
Kustvägen 2 (visa karta
)
619 94 VAGNHÄRAD Jobbnummer
9538311