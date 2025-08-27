B2C Säljare flerfamiljshus
Shark Bemanning AB / Säljarjobb / Enköping
2025-08-27
Vill du arbeta nära människors vardag och hjälpa hyresgäster och bostadsmedlemmar att välja rätt tjänster i samband med fiberinstallation?ConnectEstate söker nu en engagerad B2C-säljare som vill vara med och stärka relationen till hushållen i vårt förvaltade bestånd.
Om rollenSom B2C-säljare arbetar du direkt mot hushåll i våra anslutna fastigheter. Din uppgift är att hjälpa hyresgäster att förstå vilka digitala tjänster som finns tillgängliga, guida dem vid övergången till ny teknik och erbjuda tillval som skapar mervärde i vardagen. Du hanterar både inkommande frågor och uppsökande kontakt - via telefon, digitala verktyg och ibland på plats i fastigheten.
Vi har fastigheter i hela Sverige, vilket gör att du behöver vara bekväm med att resa i tjänsten och fullt ut kunna förlita dig på din telefon som arbetsverktyg. Du kommer att arbeta självständigt men med stöd från leverans- och förvaltningsteamet.
Vi söker dig som:* Har erfarenhet av kundkontakt eller försäljning mot privatpersoner - gärna inom internet, TV eller telefoni * Är pedagogisk, lyhörd och förtroendeingivande i din kommunikation * Gillar att arbeta målinriktat och ta ansvar för egna kundflöden * Har ett strukturerat arbetssätt och god datorvana * Är van vid att jobba i system och hantera många ärenden samtidigt * Trivs med ett rörligt arbete och är trygg med mobilen som primärt arbetsverktyg
• Erfarenhet av försäljning av fiber eller tjänster över fiber * Körkort * Van att arbeta i CRM-system, t.ex. Lime eller liknande
