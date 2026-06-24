B2B-säljare | Timeplan | Göteborg
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2026-06-24
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Vill du arbeta i en roll där du får kombinera affärsmannaskap, relationsbyggande och tekniskt intresse – samtidigt som du bidrar till att utveckla moderna lösningar för framtidens arbetsplatser?
Nu söker vi en driven och affärsorienterad B2B-säljare till en spännande kund på en tillväxtresa. Här får du möjlighet att arbeta i en entreprenörsdriven organisation där innovation, utveckling och kundfokus står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som B2B-säljare får du en central roll i bolagets fortsatta tillväxt. Du ansvarar för att utveckla kundrelationer, förstå kundernas verksamhet och driva affärer från första kontakt till avslut.
Rollen innebär både kortare affärer och mer komplexa säljprocesser med flera beslutsfattare, där din förmåga att bygga förtroende och driva affärer framåt är avgörande.
Du arbetar nära kunder inom personalintensiva branscher och hjälper dem att effektivisera och modernisera sina arbetsprocesser genom smarta och innovativa lösningar.Dina arbetsuppgifter
I rollen som B2B-säljare kommer du bland annat att:
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer genom telefon, mejl, möten och digitala kanaler
Hantera inkommande förfrågningar och arbeta proaktivt med nykundsbearbetning
Identifiera kundens behov och presentera anpassade lösningar
Driva hela försäljningsprocessen – från första kontakt till avslut
Arbeta med både kortare affärer och längre, komplexa säljcykler
Delta i och hantera upphandlingar samt större affärsdialoger
Ta fram affärsförslag och offerter
Samverka med partners för att utveckla nya affärsmöjligheter
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av B2B-försäljning och som trivs i en roll där du får kombinera struktur, driv och relationsbyggande. Du är självgående, affärsorienterad och har en naturlig förmåga att skapa förtroende hos kunder.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
2–5 års erfarenhet av B2B-försäljning
Erfarenhet av både enklare och mer komplexa säljprocesser
Förståelse för upphandlingar och affärer med flera beslutsfattare
Erfarenhet av att arbeta i längre säljcykler
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
God digital kompetens och intresse för moderna system och lösningarDina personliga egenskaper
Som person är du driven, nyfiken och lyhörd. Du trivs i en dynamisk miljö där du får ta ansvar och påverka både din egen och verksamhetens utveckling.
Du är lösningsorienterad och motiveras av att nå resultat tillsammans med andra. Genom ditt sätt att arbeta skapar du förtroende och bygger långsiktiga relationer.
Meriterande
Erfarenhet från personalintensiva branscher, exempelvis hotell, vård, industri eller detaljhandel
Kunskaper i norskaOm företaget
Vår kund är ett entreprenörsdrivet bolag som utvecklar moderna, molnbaserade lösningar för personalintensiva verksamheter. Med fokus på innovation och användarvänlighet hjälper de företag att effektivisera bemanning, förenkla tidrapportering och säkerställa korrekta löneprocesser.
Här blir du en del av en organisation med högt tempo, stark tillväxt och stora möjligheter att påverka.
Du kommer att vara anställd som konsult via Lernia med goda möjligheter till en långsiktig anställning direkt hos kunden.
Övrig information
Placeringsort: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alice.nero@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7856217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
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417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9977349