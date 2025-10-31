B2B-säljare Svenska marknaden (Stockholm)
2025-10-31
B2B-säljare - Svenska marknaden (Stockholm)
Vi söker nu en ambitiös B2B-säljare till vårt säljteam i Stockholm. Rollen innebär ansvar för hela försäljningsprocessen på den svenska marknaden, från prospektering till avslut och onboarding.

Dina arbetsuppgifter
Sälja vår innovativa plattform inom olika branscher.
Ansvara för hela säljcykeln, med fokus på nykundsbearbetning.
Bygga långsiktiga kundrelationer.
Arbeta i ett datadrivet och digitalt säljteam.Profil
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS.
Entreprenöriell och van vid att driva egna projekt.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Tävlingsinriktad med stark drivkraft och resultatfokus.
Vi erbjuder
Arbete i ett ungt och agilt företag med platt organisation.
Möjlighet att delta i nya spännande projekt och växa i rollen.
Fokus på personlig utveckling och karriärmöjligheter.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev samt gärna foto till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Talent & Partner AB
