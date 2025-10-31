B2B-säljare Svenska marknaden (Stockholm)

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-31


B2B-säljare - Svenska marknaden (Stockholm)
Vi söker nu en ambitiös B2B-säljare till vårt säljteam i Stockholm. Rollen innebär ansvar för hela försäljningsprocessen på den svenska marknaden, från prospektering till avslut och onboarding.

2025-10-31

Dina arbetsuppgifter
Sälja vår innovativa plattform inom olika branscher.

Ansvara för hela säljcykeln, med fokus på nykundsbearbetning.

Bygga långsiktiga kundrelationer.

Arbeta i ett datadrivet och digitalt säljteam.

Profil
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS.

Entreprenöriell och van vid att driva egna projekt.

Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Tävlingsinriktad med stark drivkraft och resultatfokus.

Vi erbjuder
Arbete i ett ungt och agilt företag med platt organisation.

Möjlighet att delta i nya spännande projekt och växa i rollen.

Fokus på personlig utveckling och karriärmöjligheter.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev samt gärna foto till work@talentpartner.se. Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-12-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9582527

