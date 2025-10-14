B2B-säljare mot nya marknader Svenska marknaden
2025-10-14
B2B-säljare mot nya marknader - Svenska marknaden (Stockholm)
Vi söker dig som vill bli vår första säljare mot den svenska marknaden och hjälpa oss att etablera vårt SaaS-företag i nya segment.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Ansvara för hela försäljningsprocessen på svenska marknaden.
Prospektera, boka möten och driva affärer i mål.
Bygga långsiktiga relationer med kunder inom både privat och offentlig sektor.
Samarbeta med säljteamet och bidra till produktutveckling och processförbättringar.Profil
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Några års erfarenhet av B2B-försäljning och SaaS.
Resultatorienterad, analytisk och affärsfokuserad.
Representativ, utåtriktad och bra på att argumentera för din sak.
Vi erbjuder
Nyckelroll i etableringen av ett SaaS-företag på nya marknader.
Sammansvetsat team med fokus på engagemang och trivsel.
Goda förtjänstmöjligheter och möjlighet till ledarskap och utveckling.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev samt gärna foto till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
