B2B-säljare med hög provision sökes
Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-07-06
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Är du en person som drivs av resultat, frihet och möjligheten att tjäna bra?
Vi på Marketplace Sverige AB växer och söker nu fler företagssäljare som vill vara med från början på en spännande resa.
Vi hjälper företag över hela Sverige att få fler kunder genom moderna digitala lösningar. Nu söker vi dig som vill bygga upp din egen kundportfölj och utvecklas tillsammans med oss.
Vad kommer du att sälja?
Du erbjuder tjänster som företag använder för att växa, bland annat:
Hemsidor
E-handel
SEO
Google Ads
Google Business-profiler
Sociala medier
AI-tjänster
Leadgenerering
Bannerannonsering
PR och pressmeddelanden
Digital marknadsföring
Företagsprofiler
Hosting och domäner
Vi tror att du
Är social och tycker om att skapa nya kontakter.
Har ett starkt eget driv.
Trivs med telefonen som arbetsverktyg.
Är målinriktad och gillar att göra affärer.
Vill utvecklas både personligt och professionellt.
Tidigare säljerfarenhet är meriterande, men vi lägger störst vikt vid din inställning och vilja att lyckas.
Vi erbjuder
Attraktiv provisionsbaserad ersättning
Flexibla arbetstider
Introduktion och löpande stöd
Färdiga tjänster och säljmaterial
Möjlighet att utvecklas till teamledare eller säljchef
Ett växande företag där du kan göra verklig skillnad
Exempel på kunder
Du kommer att arbeta mot företag inom bland annat:
Restaurang
Bygg
Bil
Fastighet
Juridik
Skönhet
Handel
Industri
IT
Hälsa
Hotell
Lokala tjänsteföretag
Om rollen
Du kommer att:
Kontakta nya företagskunder
Boka och genomföra säljmöten
Presentera våra tjänster
Skicka offerter
Följa upp affärer
Bygga långsiktiga kundrelationer
Hos oss finns ingen övre gräns för vad du kan uppnå. Vi tror på engagemang, ansvar och att belöna goda prestationer.
Vill du vara med och bygga framtidens digitala företag tillsammans med oss?
Skicka din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@marketplace.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
9993248