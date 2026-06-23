B2B-säljare med garantilön (ingen erfarenhet krävs)
Hd Sales AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-06-23
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Förmåner
Hämtad från den fullständiga jobbeskrivningen
Professionell utvecklingshjälp
Extra semesterdagar
Företagsevent
Fullständig jobbeskrivning
Tänk dig en arbetsplats där din insats direkt avgör vad du tjänar. Där ingen sätter ett tak på din lön. Där du varje dag omges av människor som vill framåt – precis som du.
HD SALES AB bygger just nu ett helt nytt säljteam inom B2B och vi öppnar upp 4 platser för dig som vill vara med från start. Det här är inte bara ett jobb – det här är chansen att komma in i ett bolag i full tillväxt, utvecklas snabbt och tjäna pengar du faktiskt förtjänar.
Inget lönetak – Våra bästa säljare tjänar riktigt bra. Hur bra? Det bestämmer du.
Karriär från dag ett – Vi bygger något nytt och söker framtidens teamledare och coacher internt.
Du får utbildning och coachning – Oavsett om du är helt ny inom sälj eller har år av erfarenhet – vi coachar dig dagligen och ger dig verktygen att bli bäst.
Teamet är allt – Vi konkurrerar med varandra på ett roligt sätt, men vi lyfter varandra ännu mer. Här firar vi vinster – stora som små.
Kontor i hjärtat av Västerås – Lätt att ta sig hit, lätt att trivas.
Det här är du
Du behöver inte ha ett perfekt CV. Du behöver inte ha sålt förut. Men du behöver ha rätt inställning.
Vi söker dig som:
Vill tjäna pengar och inte är rädd för att jobba för det
Är social – du gillar människor och människor gillar dig
Har energi, driv och en vilja att bli bättre varje dag
Talar flytande svenska
Har ett mycket starkt inre driv och gillar att arbeta i högt tempo
Har du dessutom erfarenhet inom försäljning, kundtjänst eller service? Då har du ett försprång – men det är långt ifrån ett krav.
Hur ansöker jag?
Skicka in din ansökan redan idag. Vi går igenom ansökningar löpande och platserna är bara 4 stycken – när de är fyllda stänger vi annonsen.
HD SALES AB – hdsales.se
Jobbtyp: Heltid
Lön: 25 000,00kr - 55 000,00kr per månad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hd Sales AB
(org.nr 559369-5215)
Skomakargatan 3 (visa karta
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722 12 VÄSTERÅS Jobbnummer
9975748