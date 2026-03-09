B2B-säljare inom expo - arbeta med internationella varumärken
2026-03-09
Vill du utvecklas inom B2B-försäljning och skapa affärer för svenska varumärken ute i världen?
På Infuse Communication i Linköping får du chansen att arbeta i en kreativ och internationell miljö där affär, design och teknik möts. Infuse hjälper svenska företag att synas och göra affärer på mässor och event runt om i världen genom skräddarsydda monterlösningar.
Nu söker Infuse Communication en B2B-säljare som vill bidra till nya affärer och bygga långsiktiga kundrelationer.
Om Infuse Communication Infuse Communication är en ledande aktör inom fysisk gestaltning såsom mässmontrar, inredningar och events med uppdrag för svenska företag som ställer ut internationellt. Affärsidén är att skapa skräddarsydda, visuellt starka och funktionella montermiljöer som hjälper kunderna att sticka ut, alltid med fokus på kvalitet, helhetslösning och genomförbarhet.
Här möts affärsmässighet, form och teknik i kreativa processer som spänner från skiss och ritning till färdig byggnation. Kunderna finns inom flera branscher och har ofta höga krav på designnivå, precision och innovation - något som driver teamet att hela tiden utvecklas.
Infuse Communication består av ett familjärt team på 15 personer, med en öppen, hjälpsam och prestigelös kultur. Kreativitet, design och teknik kombineras i nära samarbete, där arbetsglädje, yrkesstolthet och kvalitet genomsyrar arbetet i varje projekt.
Läs mer på www.infuse.se
Om rollen Som B2B-säljare på Infuse Communication ansvarar du för att skapa nya affärer och bygga relationer med företag som ställer ut på internationella mässor. Du driver affären från första kontakt till avslut och arbetar nära projektledare och designers för att ta fram monterlösningar som kombinerar design, funktion och affärsnytta.
Du får tidigt eget ansvar och arbetar i nära samarbete med ett erfaret team som stöttar i affärerna. Du kommer bland annat att:
Identifiera och kontakta nya potentiella kunder
Boka och genomföra kundmöten
Analysera kundens behov och ta fram affärsförslag tillsammans med teamet
Följa upp offerter och driva affärer framåt
Bygga långsiktiga kundrelationer
Säkerställa en tydlig överlämning till projektledarna när affären är klar
Vem är du? Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av försäljning eller kunddialog och som vill fortsätta utvecklas inom B2B-affärer. Kanske arbetar du idag som säljare, mötesbokare, Account manager eller i en annan roll med mycket kundkontakt - och känner att du vill ta nästa steg.
Du är en person som trivs med att skapa nya kontakter, bygga relationer och driva affärer. Samtidigt är du nyfiken på att förstå kundens verksamhet och behov. Du trivs i en miljö med högt tempo där samarbete och affärsdriv är en naturlig del av vardagen.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Trivs med uppsökande arbete och att ta kontakt med nya kunder
Är strukturerad och ansvarstagande
Talar flytande svenska och har god engelska
Att arbeta på Infuse Communication
Infuse erbjuder en affärsdriven och varierad vardag i en internationell kontext, där du får arbeta med projekt för välkända varumärken och vara med och skapa lösningar som syns på mässor och event runt om i världen.
Du blir en del av ett mindre team där samarbetet är nära och där både kreativitet, affärsfokus och arbetsglädje får ta plats.
Låter det som du? Då ser vi fram emot att höra från dig! Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är måndag den 6 april. Om du vill veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sara Lidmer: sara@idax.se
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
Detta är ett heltidsjobb.

Idax People AB
(org.nr 559335-1710), https://idax.teamtailor.com
Låsbomsgatan 20 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Arbetsplats
9784442