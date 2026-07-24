B2B-Säljare inom AI och Telefoni
Dialdone AB / Säljarjobb / Kävlinge Visa alla säljarjobb i Kävlinge
2026-07-24
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Bli vår nästa stjärna: Account Manager inom AI & Telefoni på Dialdone! 🚀
Vill du vara med och forma framtidens företagskommunikation? På Dialdone ligger vi i framkanten av den tekniska utvecklingen. Vi hjälper företag att effektivisera sin vardag genom att kombinera intelligenta AI-lösningar med moderna och stabila telefonisystem.
Nu söker drivna och resultatfokuserade Account Managers som vill växa tillsammans med oss och skörda frukterna av sin egen framgång!
Om rollen
Som Account Manager hos oss är du motorn i vår tillväxt. Du ansvarar för hela säljprocessen – från att identifiera nya affärsmöjligheter och kontakta beslutsfattare till att hålla presentationer och stänga affärer. Du säljer produkter och tjänster som ligger helt rätt i tiden, vilket gör ditt erbjudande både högaktuellt och lättsålt för rätt målgrupp.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Aktivt söka upp och bygga relationer med nya företagskunder (B2B).
Analysera kunders behov och skräddarsy lösningar inom AI och telefoni.
Driva hela försäljningscykeln från första kontakt till avslutat avtal.
Agera rådgivare och bygga långsiktiga kundrelationer.
Vad vi erbjuder lön & förmåner.
Hos oss finns inget tak för hur mycket du kan tjäna – din insats styr din belöning! Vi tillämpar en 100 % prestationsbaserad provisionsmodell med marknadsledande ersättning.
Varför välja en ren provisionsmodell hos Dialdone?
Obegränsad intjäningspotential: Du får direkta utbetalningar på dina affärer utan snåla provisonstak.
Lättsålda & moderna produkter: AI och effektiv telefoni är något nästan alla företag efterfrågar just nu.
Frihet under ansvar: Du lägger själv upp ditt arbete och har stor flexibilitet i din vardag.
Kompetensutveckling: Vi ger dig kontinuerlig utbildning i våra AI-verktyg och säljteknik för att du ska nå maximal framgång.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt inre driv, älskar affärer och trivs i en miljö där resultat belönas rikligt. Du är orädd, kommunikativ och motiveras av tanken på att din lön helt återspeglar din arbetsinsats.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning (erfarenhet inom telefoni, IT eller SaaS är meriterande).
Ett stort intresse för ny teknik och hur AI kan skapa affärsnytta.
Förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Är du redo att ta nästa kliv?
Passar du in på beskrivningen och vill ha ett jobb där din ambition direkt översätts till din lönebesked? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Plats: Löddeköpinge
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till info@dialdone.se
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: info@dialdone.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dialdone AB
(org.nr 559583-4531) Jobbnummer
10011349