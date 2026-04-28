B2B-säljare/administratör kakel, klinker & bad

2026-04-28


B2B innesäljare/administratör för Kakel, Klinker & Bad - Projekt, Arkitekter & Fastighetsägare
Erfarenhet av kakel och klinker är meriterande, oavsett om den kommer från butik, projektering eller annan relevant del av branschen.
Vi arbetar digitalt med utgångspunkt från våra nya lokaler på Jägersro i Malmö, där showroom, kontor och lager är samlat i en modern miljö. Kundtjänst, B2B och marknad är ett team om 8 personer där samarbete och den sociala dynamiken mellan kollegor är en viktig del av vardagen.
Du behöver inte vara senior, men du ska ha en god förståelse för kunden, affären och vad som driver beslut i projekt. Du är social, öppen och trivs i en prestigelös organisation med högt tempo och tydligt fokus på tillväxt.
Rollen kräver god digital vana - vi driver affären via vårt eget offertsystem samt externa plattformar som exempelvis Byggfakta. Erfarenhet av detta är meriterande.
Arbetet innebär både digital försäljning och fysiska kundmöten i vårt showroom, vilket ställer krav på ett professionellt och förtroendeingivande bemötande.
Vi har ett dotterbolag i Ukraina som fungerar som supportcenter och affärsstöd, där teamet bistår med produktkunskap, leveransplanering och kalkylstöd. Det ger dig goda förutsättningar att fokusera på affären och kundrelationen.
Vi är ett expansivt bolag med stark tillväxt och är idag verksamma i Sverige och Danmark, med Norge som nästa steg.
Vi erbjuder
Fast lön som i takt med att du kommer in i rollen och förstår affären utvecklas till en provisionsbaserad modell.
En prestigelös arbetsmiljö där vi hjälper varandra och driver tillväxt tillsammans.
Moderna lokaler med showroom, kontor och lager samlat i Malmö.
Ett bolag med hög energi där vi också prioriterar trivsel, med återkommande personalaktiviteter och omtanke om teamet.
Ansök nu och bli en del av vår tillväxtresa.
Skicka din ansökan till rekryteringteam@hillceramic.se eller kontakta oss för mer information.

Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: rekryteringteam@hillceramic.se

Detta är ett heltidsjobb.

Gardhill i Sverige AB (org.nr 556865-6986), https://hillceramic.se/
Galoppgatan 4 (visa karta)
213 77  MALMÖ

Hill Ceramic

9881365

