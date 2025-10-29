B2B-säljare / Account Manager Livsmedelsgrossist
Lfg Import&Export AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-29
eller i hela Sverige
Lotus Frukt & Grönt
Lotus Frukt & Grönt är en väletablerad grossist som har funnits sedan 1986. Med över 40 års erfarenhet i branschen levererar vi ett brett sortiment av produkter till restauranger, caféer och storkök. Vi säljer i princip allt som en restaurang behöver - från färska råvaror till förbrukningsartiklar - och vi är stolta över att erbjuda både bredd och kvalitet under ett och samma tak.
Vår verksamhet bygger på pålitlighet, snabb service och långsiktiga relationer. Vi förstår restaurangbranschens tempo och behov, och vårt mål är att göra kundernas vardag enklare genom att alltid leverera i tid och med hög standard.
Som Account Manager hos Lotus Frukt & Grönt blir du en viktig del av vårt säljteam. Din huvuduppgift är att bygga och utveckla relationer med våra befintliga och nya kunder - främst restauranger, caféer och storkök.
Du ansvarar för att förstå kundernas behov, presentera rätt produkter och se till att de alltid får bästa möjliga service. Rollen handlar lika mycket om relationsbyggande som om affärsutveckling - du är ansiktet utåt för Lotus Frukt & Grönt.
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö, gillar att ta eget ansvar och motiveras av att skapa resultat. Du behöver vara kommunikativ, pålitlig och ha en genuin känsla för service och försäljning. Erfarenhet inom B2B eller livsmedelsbranschen är ett stort plus.
Kort sagt - du ser till att våra kunder är nöjda, växer och stannar hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: lotus.rekrytering@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lfg Import&Export AB
Partihandlarvägen 2
120 44 ÅRSTA
