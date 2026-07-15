B2B-säljare
Kock. In AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-15
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Vill du vara med och bygga ett snabbväxande bemanningsbolag inom hotell, restaurang, event och arenor? Är du en relationsbyggare som drivs av affärer och tycker om att skapa nya kundkontakter?
Vi söker dig som har erfarenhet från restaurangbranschen och ett stort kontaktnät inom hotell, restaurang, event eller besöksnäringen. Du förstår branschen, kan prata kundernas språk och har förmågan att skapa långsiktiga affärsrelationer.
I rollen kommer du att arbeta med att utveckla nya kundrelationer, hitta affärsmöjligheter och hjälpa oss att växa på marknaden.Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
kock.in är ett bemanningsföretag med fokus på hotell, restaurang, event och arenor. Vi hyr ut kockar och servispersonal till några av Sveriges mest välkända aktörer.
Ditt fokus
Genomföra kundmöten både digitalt och fysiskt
Förhandla och skriva avtal
Samarbeta med rekrytering och leverans för att säkra hög kvalitet till kund
Jobba mot tydliga KPI:er och mål
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning eller liknande roll
Erfarenhet från restaurangbranschen och ett stort kontaktnät inom hotell, restaurang, event eller besöksnäringen.
Är självgående, måldriven och trivs i ett högt tempo
Gillar att vinna men också bygga långsiktiga relationer
Pratar och skriver svenska obehindrat (engelska är ett plus)
Vi erbjuder
Fast lön + provisionsmodell
Frihet under ansvar i ett entreprenöriellt team
En central roll i ett bolag med stark tillväxt
Möjlighet att sälja in bemanning till en av Sveriges roligaste branscher Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
pierre@kockin.se
E-post: pierre@kockin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sälj". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kock. In AB
(org.nr 556760-2098) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kock.In Kontakt
Pierre Chamizo pierre@kockin.se Jobbnummer
10003711