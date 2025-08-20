B2B-säljare
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
B2B-säljare - driva affärer i en digital tillväxtmiljö
Vill du arbeta i ett snabbfotat team med stort affärsfokus, där du får möjlighet att ta ägarskap över hela säljprocessen? Vi söker en driven och engagerad säljare som vill bidra till tillväxt i en väletablerad digital plattformstjänst.
Du kommer in i ett bolag med stark förankring inom digitala tjänster - och där du blir en del av en kultur som präglas av tempo, samarbete och ambition.
Om rollen
Som B2B-säljare ansvarar du för att driva nykundsförsäljning gentemot små och medelstora företag inom tjänstesektorn. Du arbetar självständigt med hela säljcykeln - från första kontakt till signerat avtal - med telefonen som ditt främsta verktyg. Du får tillgång till effektiva verktyg och en etablerad kundplattform, samtidigt som du samarbetar nära vårt Customer Experience-team för att säkerställa en sömlös upplevelse för nya kunder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Prospektera och kontakta nya kunder via telefon
Kartlägga behov och erbjuda rätt lösning för varje kund
Driva säljprocessen från första samtal till avslutad affär
Skapa långsiktiga relationer som genererar värde över tid
Arbeta mot tydliga mål och bidra till teamets utveckling
Vi söker dig som:
Trivs i en måldriven miljö och gillar att arbeta med telefonen som främsta kanal
Är uthållig, målinriktad och har ett naturligt affärsdriv
Har tidigare erfarenhet av försäljning - gärna inom B2B eller telefonförsäljning
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har god systemvana och ett digitalt arbetssätt
Vi ser din personlighet som det viktigaste - du behöver inte ha alla svar från start, men du har viljan att lära, ta ansvar och utvecklas i rollen.
Vi erbjuder:
Fast grundlön + provisionsmodell utan tak
Ett säljteam med högt engagemang och stöttande kollegor
Centralt kontor i moderna lokaler på Östermalm
Stora möjligheter att växa i takt med företagetPubliceringsdatum2025-08-20Så ansöker du
Rekryteringen sker i samarbete med Talent&Partner. Urval och intervjuer sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Mejla CV och gärna ett personligt brev till: work@talentpartner.se
Vid frågor om hur dina uppgifter behandlas enligt GDPR, kontakta gärna info@talentpartner.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9466282