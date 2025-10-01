B2B säljare till Stockholm
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett framgångsrikt team som hjälper företag att hitta de bästa kommunikationslösningarna? Vi söker nu en engagerad och driven säljare som vill bidra till vår tillväxt och utveckla långsiktiga kundrelationer.
I rollen som säljare kommer du att arbeta med små och medelstora företag, både befintliga och nya kunder, via telefon. Du tar ansvar för att förstå kundernas behov och erbjuda lösningar som skapar värde för dem.
Vad vi söker hos dig
Erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B.
Flytande svenska i tal och skrift.
En stark förmåga att kommunicera och skapa förtroende.
Målmedvetenhet och en vilja att uppnå goda resultat.
Vad vi erbjuder dig
Attraktiv provisionsmodell som belönar framgång.
Regelbunden utbildning och coachning för att du ska utvecklas i din roll.
Möjlighet att växa och klättra inom företaget.
En modern arbetsplats i hjärtat av Stockholm.
Ansök redan idag! Vi genomför intervjuer löpande och ser fram emot att lära känna dig.
Om iSales iSales har i över två decennier varit en ledande aktör inom telemarketing i Sverige. Vårt uppdrag är att hjälpa Sveriges största varumärken att nå sina mål samtidigt som vi erbjuder våra medarbetare en plattform för framgång. Vi är stolta över vår innovativa kultur och satsar ständigt på att utveckla våra metoder med modern teknik. Hos oss får du chansen att växa, både professionellt och personligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://www.isales.se Arbetsplats
iSales Kontakt
Valentina Mahmod valentina@isales.se 076-2066364 Jobbnummer
9535108