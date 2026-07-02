B2B Säljare till Renum Företag AB
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2026-07-02
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Vill du utveckla affärer där långsiktiga relationer står i centrum?
På Renum Företag AB handlar försäljning om att förstå kundens behov, skapa värde och bygga långsiktiga relationer. Vi söker därför inte en säljare som bara fokuserar på nästa affär, utan dig som vill skapa nya affärsmöjligheter, driva affären hela vägen till avslut och lägga grunden för långsiktiga kundsamarbeten.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Renum Företag AB hjälper företag att skapa rena, trivsamma och välskötta arbetsmiljöer genom professionella städ och servicelösningar. Med fokus på kvalitet, flexibilitet och ett personligt bemötande bygger vi långsiktiga samarbeten där våra tjänster anpassas efter varje kunds unika behov.
För oss bygger de bästa affärerna på förtroende. Därför arbetar vi nära våra kunder, håller det vi lovar och strävar alltid efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Vi har en tydlig ambition att stärka vår position på marknaden och fortsätta utveckla vår verksamhet. Nu söker vi en affärsdriven B2B säljare som vill ta en nyckelroll i den resan. Hos oss får du stor frihet, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både din egen utveckling och företagets framtid.Arbetsuppgifter
Som säljare på Renum ansvarar du för hela affären. Du identifierar nya kunder, bokar möten, analyserar behov, presenterar lösningar och driver processen hela vägen från första kontakt till avslut.
När affären är på plats fortsätter arbetet. Du utvecklar kunden, identifierar nya affärsmöjligheter och bygger långsiktiga samarbeten som skapar värde för både kunden och Renum.
Du arbetar självständigt med stor frihet och har samtidigt ett nära samarbete med VD, marknad och verksamheten. Tillsammans utvecklar ni affären och stärker Renums position på marknaden.Arbetsuppgifter
Identifiera och bearbeta nya kunder
Planera och genomföra kundmöten
Förstå kundernas verksamhet och behov
Presentera lösningar som möter kundens behov och skapar långsiktigt värde
Ta fram offerter och driva affären från första kontakt till avslut
Utveckla långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter
Arbeta strukturerat i CRM och följa upp aktiviteter, pipeline och försäljning
Bidra till företagets fortsatta utveckling och tillväxtProfil
Du tycker om att skapa affärer och motiveras av att se resultat. Samtidigt vet du att riktigt bra affärer bygger på förståelse för kundens verksamhet, engagemang och ett långsiktigt perspektiv.
Du tar egna initiativ, arbetar strukturerat och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har lätt för att skapa förtroende, är nyfiken på kundens verksamhet och drivs av att bygga relationer som leder till långsiktiga affärer.
När du tar dig an en affär driver du den framåt med energi och engagemang tills den är i mål.
Vi tror att du har
Mångårig erfarenhet av relationsbyggda samarbeten inom B2B
Ett affärsmässigt driv och en vilja att utveckla både kunder och affärer
Förmåga att skapa långsiktiga relationer samtidigt som du vågar ta initiativ till nya affärer
Ett strukturerat arbetssätt och god vana av att planera och följa upp ditt arbete
B körkort
Goda kunskaper i både svenska & engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet från städ eller servicebranschen inget krav. Vi ger dig den introduktion och utbildning som behövs för att du ska känna dig trygg i våra tjänster och lyckas i rollen.
Därför ska du välja Renum Företag AB
Hos Renum får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi tror på frihet under ansvar och på att de bästa resultaten skapas när människor får förtroende att ta egna initiativ och utveckla affären.
Vill du vara med och bidra till Renums fortsatta utveckling och skapa långsiktiga kundrelationer som gör skillnad? Då ser vi fram emot din ansökan.
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar Renum Företag AB med Skill.
Urval påbörjas direkt efter sista ansökningsdag den 2/8.
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Andreas Schmidt på andreas.schmidt@skill.se
eller 0738-54 71 35. #LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8007160-2082923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
211 20 (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
9989869