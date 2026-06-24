B2B säljare
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2026-06-24
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WattsFuture is a European energy technology company focused on intelligent energy infrastructure. We combine deep expertise in solar integration, battery storage, and EV charging with proprietary AI software to deliver complete energy systems.
Vi är i en expansionsfas och söker en B2B säljare till WattsFuture Sweden. Du ska främst jobba med försäljning av AC eller DC laddare samt batteri-intergerade kompletta lösningar för laddinfrasture. Vi förväntar oss att du har några års erfarenhet av laddning av elbilar och ett gott kontaktnät inom branschen, är självgående och tekniskt intresserad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: kalle.liu@wattsfuture.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wattsfuture Sweden AB
(org.nr 559524-6223)
Hjortronvägen 1 (visa karta
)
554 75 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9977374