B2B Säljare - Värmepumpar
Photomate Scandinavia AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-24
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Vårt företag växer och expanderar för närvarande sin verksamhet till en ny division med fokus på värmepumpar.
För att driva vår tillväxt söker vi en erfaren Sales Manager som kan HVAC- eller värmepumps branschen utan och innan. Är det du?
Vilka kommer dina ansvarsområden på PHOTOMATE att vara?
Du kommer att ansvara för försäljningen av värmepumpar i den tilldelade regionen. Din uppgift blir att analysera rätt försäljningskanaler och identifiera möjligheter inom alla marknadssegment (bostäder, kommersiella och industriella). Du kommer aktivt att söka upp och knyta nya B2B-partners, sluta avtal och marknadsföra våra produkter bland välkända VVS-installatörer. Säljsupport och aktivt sökande efter affärsmöjligheter kommer att vara en del av din vardag.
Du kommer att samarbeta med avdelningarna för teknisk support, marknadsföring och försäljning för att säkerställa att alla affärsaktiviteter fungerar smidigt. Du kommer att hantera leads och följa upp affärsresultatet för varje partner.
Kommunikation med kollegor från divisionen, avdelningen för solcellssystem, energihanteringssystem och marknadsföring kommer att vara avgörande för att nå våra mål.
Du kommer även att samarbeta med affärspartners kring affärsmöjligheter och engagemang, upprätthålla öppna kommunikationskanaler med kunder för att få feedback och insikter som kan förbättra produkter och försäljning. Att arbeta tillsammans med marknadsteamet för att utveckla samarbeten med affärspartners och installatörer kommer att vara en integrerad del av ditt arbete.
Dessutom kommer du att ge grundläggande teknisk support och utbildning till affärspartners så att de har all nödvändig kunskap och alla verktyg för att effektivt sälja värmepumpar och tillbehör.
Vilken kunskap och erfarenhet bör du ha?
Minst 5 års erfarenhet av värmepumpar
Strategisk planering
God förhandlings- och presentationsförmåga
God tidsplanering och organisationsförmåga
Kunskap om relaterade teknologier (PV-system och HVAC-system)
Grundläggande kunskap inom marknadsföring
Förmåga att sälja ett nytt varumärke
Kunskap i MS Office 365
Körkort (B)
Varför PHOTOMATE?
På PHOTOMATE värdesätter vi positiva och rättvisa människor med en vänlig attityd. Vi söker en kollega som delar våra värderingar och kan bidra positivt till vår företagskultur på arbetsplatsen. I gengäld erbjuder vi en trivsam arbetsplats, ett vänligt arbetslag, laptop och mobiltelefon även för privat bruk, tjänstebil, möjlighet till visst distansarbete samt möjligheter till personlig utveckling inom ett framtidsinriktat område.
Om du känner dig inspirerad av möjligheten att arbeta hos oss på PHOTOMATE som Sales Manager i vår värmepumpsdivision, skicka ditt CV till oss – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: sweden@photomate.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Photomate Scandinavia AB
(org.nr 559336-1032)
Torshamnsgatan 35 (visa karta
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164 40 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010612