B2B säljare - Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu fler duktiga säljare som vill jobba inom energibranschen och telecomlösningar!
Din vardag innebär att bygga långsiktiga relationer, skapa nöjda kunder och säkerställa affärer som är både hållbara och lönsamma. Du arbetar via telefon men också genom digitala och fysiska möten när det behövs. Som säljare hos Movere hanterar du hela kundresan - från första kontakt till avslutad affär.
Vår portfölj - det här kommer du kunna sälja:
Energibranschen:
Batterilösningar för privatpersoner och företag
Energistyrning och energilagring
Elrelaterade tjänster och lösningar
Telecomlösningar:
Mobilabonnemang
Professionella växellösningar med AI-funktioner
Endast från de största operatörerna på marknaden,
Vad tjänsten erbjuder
Garantilön 16 000 kr + generösa provisioner, din prestation speglar din totalinkomst
Tydlig onboarding, utbildning och löpande säljcoachning
Möjlighet att växa internt i takt med företagets expansion
Ett drivet team och en energifylld arbetsmiljö
Möjlighet att jobba med hela vår breda portfölj - Det betyder att du alltid har starka, efterfrågade produkter att arbeta med året runt.
Vem är du?
Har tidigare erfarenhet av försäljning (B2B eller B2C)
Är självständig, resultatinriktad och ansvarstagande
Kommunikativ, lyhörd och lösningsorienterad
Trivs i ett högt tempo där du kan påverka din egen framgång
Erfarenhet av energibranschen eller telecom är meriterande, men inget krav
Ansök idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
9737026