B2B Sales Representative Svenska marknaden (Stockholm)
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
B2B Sales Representative - Svenska marknaden (Stockholm)
Vi söker en B2B-säljare som vill vara med och växa vår verksamhet på den svenska marknaden. Företaget erbjuder omfattande annonseringslösningar som hjälper varumärken och organisationer att hitta rätt kandidater eller marknadsföra sina erbjudanden.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Generera ny affär och utveckla befintliga kundkonton.
Uppnå försäljningsmål och hålla ansvar för din budget.
Arbeta i nära samarbete med teamet och bidra till företagets fortsatta tillväxt.Profil
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS eller digitala tjänster.
Social, resultatinriktad och van vid att arbeta i högt tempo.
Stark kommunikationsförmåga och dokumenterat försäljningsresultat.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön (fast + bonus).
Möjlighet till karriärutveckling och talangutveckling i ett internationellt företag.
En dynamisk arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till work@talentpartner.se
. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9565889