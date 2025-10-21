B2B Sales Representative Svenska marknaden (Stockholm)

2025-10-21


B2B Sales Representative - Svenska marknaden (Stockholm)
Vi söker en B2B-säljare som vill vara med och växa vår verksamhet på den svenska marknaden. Företaget erbjuder omfattande annonseringslösningar som hjälper varumärken och organisationer att hitta rätt kandidater eller marknadsföra sina erbjudanden.

2025-10-21

Dina arbetsuppgifter
Generera ny affär och utveckla befintliga kundkonton.

Uppnå försäljningsmål och hålla ansvar för din budget.

Arbeta i nära samarbete med teamet och bidra till företagets fortsatta tillväxt.

Profil
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS eller digitala tjänster.

Social, resultatinriktad och van vid att arbeta i högt tempo.

Stark kommunikationsförmåga och dokumenterat försäljningsresultat.

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön (fast + bonus).

Möjlighet till karriärutveckling och talangutveckling i ett internationellt företag.

En dynamisk arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till work@talentpartner.se. Intervjuer sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

