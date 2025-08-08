B2B Sælger Danmark
2025-08-08
Kan du tage vores danske tjenester til næste niveau? Vi søger en B2B-sælger, der kan lukke aftaler og bygge stærke partnerskaber.
Taler du dansk og brænder for salg, så læs videre!
Om os
Hos os får du fleksible arbejdsdage i en uformel og velfungerende organisation med korte beslutningsveje og effektivt samarbejde. Dine nærmeste kolleger bliver vores lille danske team, men du bliver også en del af et større, internationalt salgsteam, der arbejder på tværs af flere lande.
Vi er en norsk scale-up med over ti års erfaring i at bygge online markedspladser. Hvert år hjælper vi millioner af brugere med at træffe gode beslutninger via vores tilbudstjenester, hvor de nemt og hurtigt kan sammenligne produkter og serviceydelser. Vi driver over 100 tjenester i mere end 10 lande - herunder f.eks. Ladeboks.dk, Ejendomsmægler.dk, Varmepumpe.dk og Forsikring.dk i Danmark.
Vi har formået at kombinere hurtig vækst med lønsomhed. Financial Times har netop udnævnt os til en af "Europas Long-Term Growth Champions 2025" - foran velkendte brands som Zalando og Spotify.
Hos Nettbureau er vi mere end 80 kolleger - cirka 50 i Oslo, 20 i Stockholm og en håndfuld, der arbejder remote. Vi ansætter folk baseret på deres kompetencer - ikke deres eksamenspapirer - og har derfor et mangfoldigt team bestående af bl.a. historikere, litteraturforskere, læger, ingeniører og marketingfolk.
Vi lægger stor vægt på et godt socialt miljø, og for dem, som har tid og lyst, er der mulighed for at deltage i forskellige sociale aktiviteter og arrangementer, som den årlige kick off, spilleaftener, teambuilding, AWs osv. Der er også en bogklub, en filmklub, en skakgruppe og nogle ivrige bordtennisspillere. Og hvis du foretrækker det mere stille og roligt? Intet problem - det gør mange af os også.
Lær os bedre at kende på Nettbureau.com.
Om vores danske team
Du bliver en del af vores lille danske team, der fungerer som en startup i scale-up'en. Teamet består af en håndfuld danskere med forskellige faglige baggrunde. Vi er få, men vi har adgang til omfattende interne ressourcer.
Vi har været aktive på det danske marked siden 2019 - særligt med fokus på tjenester indenfor vedvarende energi, telekommunikation og boligrelaterede sektorer.
Vi driver mere end 15 tjenester i Danmark, og du kommer til at spille en central rolle i at løfte vores danske tjenester til næste niveau. Du vil både bidrage til væksten af eksisterende tjenester og være med til at lancere helt nye tjenester på det danske marked.
Om rollen
Vi leder efter en B2B-sælger, der kan tage vores danske tjenester til næste niveau og forene opsøgende salg med opbygning af langvarige partnerskaber.
Som B2B-sælger får du en nøglerolle i at forme og udvikle vores tjenester på det danske marked - din primære opgave bliver at indgå aftaler med nye B2B-partnere. Du arbejder tæt sammen med resten af teamet om at styrke eksisterende brands og deltager i lanceringen af nye tjenester.
Dét, vi leverer til vores partnere, er varme, relevante leads - leveret på en enkel, omkostningseffektiv og GDPR-kompatibel måde. De betaler kun for det, de modtager, og binder sig ikke på forhånd. Det gør det nemt at lande aftaler, og den høje kvalitet af leads skaber langvarige relationer.
En potentiel partner kan være alt fra små enkeltmandsvirksomheder til store multinationale koncerner, og du vil arbejde med mange forskellige brancher. Det bliver varieret, lærerigt og udviklende.
Dine primære ansvarsområder:
Drive hele salgsprocessen - fra opsøgende kontakt til at lukke B2B-aftaler
Teste og evaluere nye prospecting-værktøjer og strategier
Opbygge og vedligeholde en stærk pipeline af potentielle partnere
Holde online præsentationer af vores tjenester for potentielle samarbejdspartnere
Opbygge og pleje gode kunderelationer med henblik på langvarige samarbejder og lav churn
Tracke og følge op på alle salgsaktiviteter i vores CRM-system (Pipedrive)
Samarbejde med kolleger på tværs af teams og afdelinger for at styrke salgsindsatsen
Bidrage aktivt til udvikling og lancering af nye tjenester på det danske marked
Vi tilbyder
Mulighed for at udvikle dig inden for områder som B2B-salg, leadgenerering, account management og meget mere.
NOK 10,000/året til personlig udvikling og træning.
Fleksible arbejdstider på vores kontorer i Oslo eller Stockholm.
Vælg mellem Mac eller PC, vi dækker desuden dine internet- og telefonudgifter.
Et trygt og støttende arbejdsmiljø med ambitiøse og sociale kolleger.
En hyggelig og inkluderende kultur med frivillige aktiviteter som bogklub, filmaftener, bordtennisturneringer og lønningspils.
Kantineordning med lækker og sund frokost hver dag.
Sommerfest med alt fra koncerter til sejlads.
Årlig kick-off hvor hele virksomheden samles til teambuilding, god mad og fælles oplevelser - tidligere rejsemål inkluderer bl.a. Alicante og Lissabon.
Workshops og læringssessioner med samarbejdspartnere som Google, Meta og Microsoft.
Jævnlige teammøder med vidensdeling, inspiration og oplæg fra både interne og eksterne eksperter.
Hvad ser vi efter?
Vi lægger vægt på, at du:
Taler flydende dansk på modersmålsniveau og har stærke kommunikations- og forhandlingsevner.
Kan dokumentere salgserfaring og har en udpræget "sælger"-mentalitet.
Har evnen til at lukke salg via telefon, videomøder og e-mail - vi holder fysiske møder på et absolut minimum.
Er i stand til at sætte dig ind i og forstå partnernes behov og udfordringer.
Taler engelsk på et fornuftigt niveau, så du kan kommunikere med resten af salgsteamet.
Er nysgerrig og har lyst til at lære nyt samt evnen til at tilpasse dig forskellige opgaver og et miljø i hurtig udvikling.
Vi spærrer øjnene lidt ekstra op, hvis du:
Har B2B-salgserfaring fra tidligere og kendskab til/et netværk på det danske marked og/eller i vores målbrancher.
Har kendskab til norsk, svensk eller andre europæiske sprog.
Har erfaring med - eller er interesseret i - brug af AI-værktøjer og CRM-automatisering til at gøre salgsarbejdet mere effektivt.
Ovenstående er en ønskeliste. Det er ikke ufravigelige krav, og du behøver ikke kunne alt for at sende en ansøgning vores vej.
Lyder det som noget for dig?
Så vil vi rigtig gerne høre fra dig!
Send os dit CV og en motiveret ansøgning. Vi vurderer ansøgninger løbende - så søg hellere i dag end i morgen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
