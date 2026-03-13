B2B Mötesbokare: 25 000 kr grundlön + provision
Submit AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-03-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Solna
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett företag där högt i tak, fartfylldhet och en familjär atmosfär kombineras med spännande och utvecklande arbete? Då är detta rätt plats för dig! Vi söker nu efter en engagerad och kompetent B2B Mötesbokare som vill växa personligt och proffesionellt.
På företaget är vi en exklusiv skara av måldrivna och kompetenta individer som brinner för det vi gör. Vi är Nordens ledande säljbolag inom B2B, med en stark inriktning på mötesbokning. Sedan 2016 har vi levererat hundratals framgångsrika uppdrag och utvecklat företags affärspotential till dess fulla kapacitet.
På vår arbetsplats är vi stolta över vår företagskultur, där välmående står i första hand. Vi tror starkt på att om man mår bra gör man bra.
Arbetet
Som B2B Mötesbokare hos oss kommer du arbeta med spännande, omväxlande och utvecklande försäljning, utbildning samt personlig coaching. Vi bokar möten för företag som erbjuder produkter och tjänster som hjälper företagare att få det bättre. Du kommer att ha möjlighet att kontakta allt ifrån mindre företag till de största aktörerna på marknaden.
Ansvarsområden
Bygga relationer med kunder och förstå deras behov för att hjälpa dem att få det bättre.
Boka kvalitativa möten med stora och små företag.
Delta i interna och externa utbildningsaktiviteter för att fortsätta utvecklas i din karriär.
Meriterande
Erfarenhet av försäljning inom B2B, B2C eller F2F.
Intresse för och förmåga att arbeta med tekniska lösningar och produkter.
Förmåga att anpassa säljsamtal till olika företags behov.
Eftersom arbetet sker över telefon är det ytterst viktigt att du är flytande i svenska och talar samt skriver obehindrat.
Utvecklingsmöjligheter
Vi tror starkt på att en viktig del för att se en anställning långsiktigt är utvecklingsmöjligheter. Därför erbjuder vi en ettårig ledarskapsutbildning till de medarbetare som har goda säljresultat samt uppvisar goda ledarskapskvaliteter. Denna utbildning leder i sin tur vidare till möjligheter att fortsätta utvecklas inom företaget till ledarskapsroller.
Utöver detta sker arbetet i samarbete med många välrenommerade företag där du kommer lära dig och utvecklas mycket. Dessa erfarenheter har också hjälpt många tidigare anställda som har tagit en extern karriärmöjlighet att fortsätta ta stegen vidare i karriären.Publiceringsdatum2026-03-13Utbildningsbakgrund
Vi arbetar aktivt med utbildning, personlig coaching och analys av samtal för att identifiera möjligheter där du kan bli en ännu bättre säljare. Vi arbetar också med tydliga mål och förväntningar så att du alltid har ett mål i sikte att arbeta mot.
Vi ser våra anställningar som långsiktiga och väljer mycket noggrant vilka personer vi väljer att anställa. Vi gör detta för att fostra en miljö med drivna personer som vill utvecklas i sin försäljningskarriär.
Arbetsplats
Arbetet sker från vårt fina kontor i centrala Solna.
Arbetstider
08:00 - 17:00 Måndag - fredag
HeltidsanställningErsättning
Grundlön: 25 000 kr Provision: Enligt prestation, utan tak
Vi på företaget tror på att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till personlig utveckling, nytänkande och samarbete. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vara en del av en dynamisk organisation, är detta rätt tillfälle för dig.
Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta Emil Voxby på emil@submitbemanning.se
, eller ringa på 076-724 61 67. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7384418-1892149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Solnavägen 13 (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Emil Voxby emil@submitbemanning.se Jobbnummer
9796549