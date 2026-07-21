B2B försäljning hos Bolagskollen
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2026-07-21
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Starta din karriär inom försäljning hos Bolagskollen
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, träffa nya människor och påverka din egen lön? Då kan Bolagskollen vara rätt arbetsplats för dig.
Vi söker nu fler drivna personer till vårt team i centrala Västerås. Hos oss får du chansen att lära dig försäljning från grunden, utveckla din kommunikation och bygga erfarenheter som du har nytta av under hela arbetslivet.
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi tittar främst på din inställning, din energi och din vilja att utvecklas.
En arbetsplats med energi och gemenskap
På Bolagskollen arbetar vi mot tydliga mål, men vi glömmer aldrig bort att ha roligt på vägen. Du blir en del av ett socialt team med engagerade kollegor, närvarande ledare och en stark gemenskap.
Vårt stora kontor ligger centralt i Västerås och erbjuder en modern och motiverande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas varje dag.
Det här får du hos oss
Provision utan lönetak
Utbildning inom försäljning och kundkommunikation
Daglig coachning och stöd från erfarna ledare
Tydliga möjligheter att utvecklas och ta mer ansvar
Tävlingar med attraktiva priser
Regelbundna teamaktiviteter
En social och inkluderande arbetsplats
Möjlighet att bygga en långsiktig karriär
Vi söker dig som
Är social och tycker om att prata med människor
Har en positiv och lösningsorienterad inställning
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Motiveras av mål och resultat
Vill kunna påverka din egen lön
Talar och skriver svenska obehindrat
Kan arbeta heltid, måndag till fredag
Det viktigaste är inte vad du har gjort tidigare, utan vad du vill åstadkomma framåt.
Om Bolagskollen
Bolagskollen arbetar med försäljning och kundkommunikation. Vi tror på nära ledarskap, kontinuerlig utveckling och en arbetsmiljö där människor känner sig motiverade, uppskattade och delaktiga.
Hos oss får du rätt verktyg för att lyckas och möjligheten att växa tillsammans med företaget.
Plats: Centrala Västerås
Omfattning: Heltid, måndag–fredag
Start: Enligt överenskommelse
Är du redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagskollen AB
(org.nr 556810-6826)
Skomakargatan 3 (visa karta
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722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Hd Sales Jobbnummer
10008398