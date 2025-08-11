B2B försäljning - Stockholm
Vi letar nu efter säljare med erfarenhet för att ta nästa kliv i karriären!
Vi letar nu på uppdrag åt en av våra kunder efter nya tillskott till deras telemarketing-avdelning. Här kommer du att kontakta företagskunder på uppdrag av ett av Sveriges starkaste varumärken inom telekombranschen. Du kommer ha tillgång till en bred portfölj av olika abonnemang och tjänster där du har möjlighet att anpassa lösningen efter kundens behov.
All försäljning sker per telefon mot företagskunder. Här kommer du sitta i fräscha lokaler centralt i Stockholms innerstad.
Som anställd får du..
Höga provisioner
Kontorstider kl 08.00 - 17.00
Moderna lokaler beläget centralt i Stockholm med tillhörande facilitet som gym
Regelbundna företagskonferenser
Vi söker dig som..
Har erfarenhet av försäljning via telefon
Är utåtriktad
Är målmedveten och tävlingsinriktad
Besitter hög socialkompetens
Talar svenska och engelska obehindrat
Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenhet av företagsförsäljning. Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 08.00 - 17.00
Startdatum: Vi rekryterar löpande
REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
