B-korts chaufför till Norsborg
2025-10-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
Vill du kombinera service, kundkontakt och fysisk aktivitet i ett varierande och rörligt arbete? Nu söker vi en engagerad B-chaufför till vår kunds service- och leveransteam inom vattenlösningar, med utgångspunkt från Norsborg. Tjänsten passar dig som har god arbetsmoral, tycker om att bygga kundrelationer och inte är rädd för att ta i fysiskt. Du jobbar i ett mindre team - ibland tillsammans med kollega, ibland själv - och kommer att serva kunder samt utföra leveranser och enklare installationer av vattenmaskiner i Stockholmsområdet.
Arbetsuppgifter inom vattendistribution och kundservice i Stockholm Köra skåpbil och leverera vatten-lösningar samt kolsyre- och filterbyten till företag och privatpersoner
Utföra enklare installationer av vattenmaskiner samt byte av kolsyrepatron och filter på plats hos kund
Bygga långsiktiga relationer och ha bra dialog med kunder genom god service
Säkerställa ordning och reda på lager och i tjänstebilen
Arbeta både inomhus och utomhus, beroende på dagens leveranser och uppdrag
Krav för dig som söker jobb som B-chaufför inom vattenservice B-körkort (manuell eller automat) och van vid att köra skåpbil
God svenska i både tal och skrift
Stark och frisk kropp - jobbet innebär en hel del lyft, t.ex. tuber upp till 13 kg styck
Förmåga till god och tydlig kommunikation med kunder
Hög arbetsmoral och ansvarstagande
Social kompetens och trivs med aktiv vardag
Meriterande erfarenheter och egenskaper Tidigare erfarenhet av servicearbete, budbil, kundservice eller liknande
Bakgrund inom idrott eller aktiv livsstil är en fördel
God fysik och gärna "bondstyrka" - jobbet är rörligt och fysiskt krävande
Van att ge service och skapa långsiktiga kundrelationer
Personliga egenskaper vi söker
Vi söker dig som är social, driven, glad och lösningsorienterad. Du klarar av att arbeta självständigt men trivs lika bra i team. Att ge service och skapa relationer ser du som en självklar del av jobbet. Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men rollen passar särskilt dig som är yngre, har en aktiv livsstil och trivs med ett rörligt och fysiskt arbete.
Vad vi erbjuder dig Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal och marknadsmässig lön
Arbetstid vardagar 08:00-17:00, 1 timmes lunch
Snabb tillsättning - möjlighet till omgående start
En trivsam arbetsmiljö i ett litet, engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom service och logistik
Anställningsinfo - service och distribution av vattenlösningar Placeringsort: Norsborg, Stockholm
Arbetstid: Måndag-fredag 08:00-17:00 (1 timmes lunch)
Anställningsform: Visstid eller tillsvidare enligt överenskommelse
Lön: Fast lön enligt avtal
Start: Snarast, urval sker löpande
Ansök redan idag genom TeamTailor - vi intervjuar och anställer löpande!
Sökord: B-chaufför, budbil, vattendistribution, service, kundrelation, installation, logistikjobb, skåpbil, Norsborg, Stockholm, leveransjobb, fysiskt arbete, sport, aktiv, bondstyrka, snabb tillsättning
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), http://www.rekryteringsgruppen.com Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Kontakt
Fredrik Birgersson fredrik.birgersson@rekryteringsgruppen.com Jobbnummer
9554188