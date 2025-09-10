B-chaufförer sökes till kund i Borås
2025-09-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Alingsås
, Vårgårda
, Härryda
, Lerum
Rollen som B-chaufför innebär att du bland annat har hand om utkörning av paket till företag och privatkunder. För att du ska trivas i rollen bör du vara social, ha kunden i fokus och vara stresstålig då tempot kan vara högt i perioder. I rollen som budbilsförare arbetar du ute hos kund som är en välkänd aktör inom logistikbranschen. Även sortering och lastning av gods tillhör dina arbetsuppgifter, detta kan innebära tunga lyft och därmed bör du vara i god fysisk form. Du kommer att arbeta självständigt med utgångspunkt i Borås. Arbetet kommer främst vara förlagt under vardagar mån-fre kvällstid (16.00-21.00 och helgarbete kan förekomma.
Start omgående.
Goda möjligheter till förlängning eller heltids anställning på detta uppdrag.
Krav
B-körkort i minst 2 år.
Goda kunskaper svenska i tal och skrift.
Serviceminded.
Meriterande
Erfarenheter inom distribution.
Truck-kort.
Observera att ett utdrag från belastningsregistret kommer att tas ut i början av processen.
Personliga kvalifikationer
En förutsättning för att du ska trivas i rollen är att du är strukturerad och serviceinriktad i ditt arbete då du kommer ha daglig kontakt med kunder. För övrigt är du som person noggrann och stresstålig, du tummar aldrig på säkerhet i trafiken utan planerar dina rutter väl. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb.
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916)
