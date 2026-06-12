B-chaufför sökes för extrajobb i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du får arbeta självständigt, ta ansvar och samtidigt tjäna extra pengar vid sidan av studierna? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu engagerade B-chaufförer till vår kund i Malmö. Här får du ett aktivt och varierande arbete där du möter kunder, kör i Malmö med omnejd och ser till att leveranse når fram på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Som budbilschaufför ansvarar du för att levererar beställningar hem till kunder enligt planerad rutt. Du arbetar självständigt men har samtidigat stöd från ett engagerat team. Arbetet passar dig som gillar att vara på språng, trivs med ansvar och tycker om att ge god service.
Arbetstiderna är främst förlagds till:
Vardagar: ca 16.30-21.30
Lördagar: ca 09.30-14.30
Vi söker dig som kan arbeta minst 2-3 pass per vecka och som uppskattar ett föexibelt extrajobb vid sidan av stuider eller annan huvudsakligsysselsättning på minst 50%
Tjänsten har tanken att starta i Augusti och kommer inledas med introduktion och upplärning så du får rätt förutsättningar att lyckas i rollen.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av StudentConsulting och arbetar ute hos vår kund. Vi söker dig som vill stanna långsiktigt och som har minst 1,5 år kvar av dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Har B-körkort och känner dig trygg bakom ratten
Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel vid behov
Har god lokalkännedom i Malmö med omnejd
Har god fysik då arbetet kan innebära en del tyngre lyft
Som person är du positiv, lösningsorienterad och gillar att arbeta i ett högt tempo. Du är pålitlig, ansvarstagande och ser till att varje leverans håller hög kvalitet.
Vad erbjuder vi?
Ett perfekt extrajobb vid sidan av studierna
Flexibla arbetstider
Ett självständigt arbete med mycket frihet under ansvar
Värdefull arbetslivserfarenhet inom logistik och service
Möjlighet att arbeta extra under kampanjperioder som Black Friday och andra högsäsonger
Låter det som något för dig?
Vänta inte med din ansökan – urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vevaxelgatan 10 (visa karta
)
212 41 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Gustafsson malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9962326