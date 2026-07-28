B-Chaufför

Kharels Entreprenad AB / Fordonsförarjobb / Sundsvall
2026-07-28


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Budbilschaufför sökes – B-körkort Omgående Start
Vi växer och söker nu engagerade budbilschaufförer till uppdrag i Sundsvall med omgående start.
Arbetet innebär leveranser av varor i Sundsvall. Du arbetar självständigt med hjälp av navigationssystem.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Dina arbetsuppgifter
Leverera varor.
Köra lätt lastbil (B-körkort).
Lasta och lossa gods.
Ge ett professionellt bemötande och säkerställa hög leveranskvalitet.

Vi söker dig som
Har B-körkort.
Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad.
Trivs med ett högt tempo.
Har goda kunskaper i svenska.
Erfarenhet av bud- eller transportarbete är meriterande.

Vi erbjuder
Heltid, deltid eller behovsanställning.
Arbetstid främst ca 15.00–23.00.
Omgående start eller enligt överenskommelse.
Möjlighet att utvecklas i ett växande företag.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@kharels.se och märk mejlet med "Sundsvall Budbilschaufför". Berätta kort om dig själv och bifoga gärna ditt CV.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: jobb@kharels.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kharels Entreprenad AB (org.nr 559301-1322)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sundsvall

Kontakt
Utkrista Kharel
jobb@kharels.se

Jobbnummer
10014381

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