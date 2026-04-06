B-Chaufför
Vi söker nu engagerade chaufförer med B körkort till uppdrag i Stockholm med start omgående. Tjänsten innebär leveranser av varor till privatpersoner och företag.
Arbetstiderna ligger främst mellan ca 15:00-23:00.
Som chaufför ansvarar du för att leverera paket och dokument till olika destinationer, säkerställa korrekta och effektiva leveranser, samt hantera navigering och ruttplanering för att optimera arbetsflödet.Publiceringsdatum2026-04-06Dina arbetsuppgifter
Leverera varor
Köra skåpbil/lätt lastbil (B-körkort)
Säkerställa hög service och professionellt kundbemötande
Hantera navigering och ruttplanering via mobil/surfplatta
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull, noggrann och punktlig
Självständig och trivs i högt tempo
Fysisk nog att hantera lyft och många stopp
Serviceinriktad med positiv attityd
Du har god körvana och klarar stressiga situationer på ett strukturerat sätt. Som chaufför är du företagets ansikte utåt, därför är ett trevligt bemötande och bra samarbetsförmåga viktigt.Kvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska & engelska i tal och skrift
Erfarenhet av Google Maps eller annan navigationsapp
Meriterande:
Erfarenhet av budbil eller liknande arbete
Körvana av skåpbil/lätt lastbil
Tidigare erfarenhet inom logistik/transport
Lokalkännedom i Luleå
Erfarenhet av kundserviceOm företaget
Hos oss finns möjlighet att på sikt utvecklas vidare inom andra delar av verksamheten.
Vi arbetar bl.a. med anläggning, bygg, utemiljö, lokalvård och snöröjning.
Anställningsform
Deltid / Behov
Möjlighet till heltid på sikt
Helgarbete förekommer
Arbetstid: ca 15:00-23:00
Start: Omgående / enligt överenskommelse
Intresserad?
Skicka ett mail till jobb@kharels.se
med ämne "Budbilschaufför" och skriv kort om dig själv och vilken anställning du söker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: jobb@kharels.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför Luleå". Arbetsgivare Kharels Entreprenad AB
(org.nr 559301-1322)
976 33 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå Kontakt
Utkrista Kharel jobb@kharels.se Jobbnummer
9838322