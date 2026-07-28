B- Chaufför | Lernia | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-07-28
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Vi söker en trygg, serviceinriktad och ansvarstagande B‐chaufför som trivs med ett självständigt arbete och kundkontakt. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Lernia med placering i Göteborgsområdet och innebär distribution och leverans av varor till kunder inom regionen. Du blir anställd av Lernia och arbetar som konsult hos vår kund, med möjlighet till övergång till kundanställning för rätt person.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som B‐chaufför ansvarar du för säker och punktlig leverans av varor med personbil eller lätt lastbil. Arbetet innefattar dagliga leveranser, lastning och lossning, hantering av fraktsedlar och enkel administration i mobila system. Du arbetar självständigt ute på fältet och representerar både kunden och Lernia i mötet med mottagare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Genomföra dagliga leveranser och distribution inom angivet distrikt
Lastning och lossning av gods samt säkra last vid transport
Dokumentera leveranser och registrera information i våra system
Kontakt med kunder vid leverans och hantera eventuella avvikelser
Utföra enklare administrativa uppgifter kopplade till körning och leverans
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som är punktlig, noggrann och serviceinriktad. Du är van att arbeta självständigt och tar ansvar för att leveranser sker på ett säkert och korrekt sätt. Du har god kommunikativ förmåga och hanterar stressiga situationer på ett lugnt och professionellt sätt.
Vi förutsätter
B‐körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Erfarenhet av distribution eller chaufförsarbete är meriterande
Arbetar obehindrat i mobiltelefon eller surfplatta för digital rapporteringDina personliga egenskaper
Du är stresstålig, serviceinriktad och har ett säkert sätt i trafiken. Du är noggrann med dokumentation och trivs med kundkontakt. Laganda och god kommunikationsförmåga värderas högt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar din utveckling och ser till att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Mahsa Shakeri via e‐post: Mahsa.Shakeri@Lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7931428". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10014269