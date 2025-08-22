Azure-specialist inom säkerhet och infrastruktur
2025-08-22
Till vår kund i Solna söker vi efter en Azure-specialist som trivs i en dynamisk och tekniskt avancerad miljö och vill arbeta med moderna molnteknologier. Vår kund utvecklar hållbara lösningar för morgondagens samhälle och industri och verkar inom flera affärsområden, inklusive fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad och service inom industri, bygg och infrastruktur. Med sina innovativa och hållbara lösningar strävar de efter att skapa välmående samhällen och framtida industrilösningar.
Tjänsten börjar som ett konsultuppdrag med möjlighet att gå över till kunden efter 6 månader.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som Azure-specialist inom säkerhet och infrastruktur kommer du att ha ett stort ansvar för att konfigurera och underhålla Azure-miljön, säkerställa att den är stabil, optimerad och anpassad för verksamhetens behov. Du arbetar med att implementera och optimera Azure-infrastruktur, inklusive hantering av resurser och applikationer. Vidare kommer du att ha ett viktat fokus på säkerhetsaspekter, där du ansvarar för att implementera säkerhetsåtgärder, hantera Microsoft Defender samt analysera loggar för att identifiera och förebygga potentiella hot.
En stor del av arbetet handlar också om att effektivisera och automatisera processer. Med hjälp av PowerShell och andra verktyg bygger du lösningar som förbättrar säkerhet och prestanda. Du kommer att hantera och konfigurera Intune för enhetshantering och arbeta med nätverkslösningar i Azure, samtidigt som du felsöker eventuella problem som kan uppstå.
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har en gedigen bakgrund inom Microsofts ekosystem, med djupgående kunskap inom Azure, Microsoft Defender och PowerShell. Du har en förståelse för moderna DevOps-principer och hur nätverksinfrastrukturer i molnet är uppbyggda.
Som person är du nyfiken och engagerad, med en stark vilja att hålla dig uppdaterad inom nya teknologier och säkerhetslösningar. Du har en god kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta i team, samtidigt som du kan arbeta självständigt och driva projekt framåt.
Krav:
• Erfarenhet av Microsoft Azure - Konfiguration och säkerhetshantering i molnmiljöer.
• Kunskap om Microsoft Defender - Implementering och hantering av säkerhetslösningar.
• Erfarenhet av PowerShell - Skriptning och automatisering av processer i Microsoft-miljöer.
• Förståelse för DevOps-principer - Erfarenhet av hur DevOps-tekniker används i praktiken.
• Felsökning av infrastruktur och nätverk - Primärt molnbaserat men även enklare on-prem-lösningar.
• Erfarenhet av Intune - Hantering av klienter och policykonfigurationer.
• Automatiseringserfarenhet - Byggt och implementerat automatiseringar för säkerhetsprocesser.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 380 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
