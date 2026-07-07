Azure Solutions Consultant till NetNordic
Asta Agency AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-07
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
NetNordic är en ledande nordisk systemintegratör och tjänsteleverantör som specialiserar sig på cybersäkerhet, moln, nätverk och samarbetslösningar. Med över 700 anställda och fler än 3000 kunder i Norden, hjälper de företag och organisationer att optimera sin digitala infrastruktur. De samarbetar med marknadsledande teknikleverantörer och erbjuder skräddarsydda lösningar, från design och implementering till support och drift. Deras vision är att vara kunders viktigaste "Best Companion" genom deras digitaliseringsresa.
Du kommer att tillhöra ett team med cirka 15 erfarna specialister och arbeta nära både svenska och internationella kunder. Här finns en entreprenöriell miljö med hög kompetens, stort eget ansvar och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor.
Vi på Asta Agency samarbetar med NetNordic i den här rekryteringsprocessen. Processen sker genom Asta och du blir sedan anställd direkt hos NetNordic.Om tjänsten
Som Senior Azure-konsult blir du en viktig del av ett seniort team som hjälper enterprisekunder att utveckla, säkra och framtidssäkra sina Microsoftbaserade molnmiljöer. Rollen passar dig som kombinerar ett starkt intresse för Azure-infrastruktur och arkitektur med en trygghet i den konsultativa dialogen.
Du arbetar projektbaserat i varierande uppdrag och har ofta flera kunddialoger parallellt. Det kan handla om att analysera en befintlig Azure-miljö, identifiera risker och kostnadspotential, ta fram förbättringsplaner eller designa och implementera moderna lösningar inom governance, säkerhet och identitet. Du är med genom hela leveransen, från rådgivning och analys till praktiskt genomförande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analysera kunders Azure-miljöer och identifiera förbättringsområden, risker och kostnadsoptimering.
Ta fram åtgärdsplaner och driva förbättringar inom exempelvis kostnadsoptimering, loggning och övervakning.
Utveckla automatiserade governance-ramverk med Bicep, PowerShell, Microsoft Graph API och Azure DevOps.
Automatisera infrastruktur och deployment genom Infrastructure as Code.
Implementera säkra lösningar för identitet och åtkomst, exempelvis RBAC, PIM och management group-hierarkier.
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas i rollen är du trygg och prestigelös samt gillar att samarbeta med andra specialister. Du har ett tydligt kundfokus, kommunicerar professionellt och kan förklara komplexa tekniska frågor på ett begripligt sätt. Eftersom rollen innebär flera parallella uppdrag behöver du även vara strukturerad, självgående och bekväm med att ha många kontaktytor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom flera av områdena nedan, men du behöver inte uppfylla samtliga krav. Det viktigaste är att du har en stabil grund inom Azure-infrastruktur, ett säkerhetsmedvetet arbetssätt och en vilja att fortsätta utvecklas tillsammans med teamet och kunderna.
Därtill har du:
Djup kompetens inom Azure governance, säkerhet och identitet.
Erfarenhet av Infrastructure as Code och automatisering.
God förståelse för Microsoft Cloud Adoption Framework och Well-Architected Framework.
Erfarenhet av att designa lösningar i komplexa enterprise-miljöer.
Erfarenhet av att driva förbättringar inom kostnad, compliance och drift.
Vana av att arbeta nära kund och leda konsultleveranser.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande:
Certifieringar inom Microsoft Azure, exempelvis AZ-104 och AZ-305.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Solna, förekommer arbete på plats hos kund och möjlighet till hybridarbete
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till kandidat@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025701-2090588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://jobs.astaagency.se
169 71 SOLNA Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9995784