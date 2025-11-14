Azure DevOps-specialist
Professional Galaxy söker en DevOps-specialist hos vår kund.
Bakgrund och uppdragets art:
Vår kund har behov av en DevOps specialist till vårt plattformsteam.
Vill du jobba i ett plattformsteam där ni tillsammans skapar en grundstruktur för utveckling, drift och förvaltning av Kundens IT-tjänster ? Kunden ansvarar för infrastruktur och tjänster som ska användas av många olika offentliga aktörer. Nu förstärker vi inom IT-avdelningen och söker en (1) konsult till vårt Plattformsteam. Vår tekniska målmiljö är ett antal kubernetes-kluster från Red Hat (Openshift 4) där vi idag driftar egna tjänster, utvecklingsmiljöer och vår CI/CD-pipelines. Vi utvecklar mikrotjänster i Java och Quarkus samt använder Vue för frontendutveckling med typescript. Om du har erfarenheter av större datacenter och Linux-serverdrift är det enbart positivt då vi har ett eget datacenter. I vårt plattformsteam kommer du tillsammans med dina teamkollegor bl.a. konfigurera för deployment av applikationer och andra funktioner som loggning och övervakning av driftsatta applikationer.
Säkerhetskrav Detta uppdrag kräver säkerhetsskyddsavtal nivå tre (3), där konsultens säkerhetsklass är två (2). Vår kund har med anledning av detta följande krav på leveransen; Säkerhetsklass 2 innebär att såväl konsult som dennes eventuella partner kontrolleras av SÄPO. Leverans av konsulttjänster ska ske inom Sveriges gränser, om inte annat överenskommits. Utrustning från Kunden ska användas, annan utrustning medges inte, om inte annat överenskommits. Konsult ska vara svensk medborgare och anbudsgivare ansvarar för att offererad konsult klarar en säkerhetsprövning. Konsulten ska uppfylla följande kompetensnivå: Kompetensnivå 3 Kunskap - hög kompetens inom aktuell roll Erfarenhet - arbetat 4-8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå Ledning - tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet - kan arbeta självständigt Konsulten ska ha: Minst ha 5 års erfarenhet av Linux som utvecklings- och driftmiljö Minst ha 5 års erfarenhet av versionshantering i Git eller motsvarande Minst ha 3 års erfarenhet av Docker eller Podman Minst ha 2 års erfarenhet Ansible i produktionsmiljö Minst ha 2 års erfarenhet av GitOps Minst ha 2 års erfarenhet av konfiguration av applikationer för deployment i Kubernetes/Openshift Minst ha 2 års erfarenhet av arbete i agila team Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift Konsulten bör ha: Ha minst 1 års erfarenhet av Kustomize / Helm Ha minst 1 års erfarenhet av Istio / Service Mesh Ha minst 1 års erfarenhet av administration av GitLab Ha minst 1 års erfarenhet av PKI-hantering Ha minst 1 års erfarenhet av administration av Nexus
Startdatum: 2026-02-02 Längd: 2027-02-01 Plats: Stationeringsort Stockholm eller Sundsvall och konsultens ska vara på kontoret minst 2 dagar i veckan Möjlighet till förlängning: Möjlighet till två (2) förlängningar á sex (6) månader, dock som längst till och med 2028-02-01 Språk: Svenska och Engelska Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Vi offererar dock ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående. Ersättning
