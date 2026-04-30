Azure DevOps Specialist
2026-04-30
Sök uppdraget som Azure DevOps Specialist och jobba som konsult hos en större organisation
Vi söker en Azure DevOps Specialist till ett långsiktigt konsultuppdrag hos en större organisation med fokus på utvecklingsplattformar och moderna leveransflöden. Vill du vara med och möjliggöra effektiva, säkra och skalbara DevSecOps-processer i en komplex IT-miljö? Vi letar efter dig som drivs av automation, standardisering och kontinuerlig förbättring.
Vi erbjuder dig
En utvecklande konsultroll där du får arbeta med moderna DevSecOps-principer och Azure DevOps i en komplex miljö.
Ett långsiktigt konsultuppdrag med goda möjligheter till förlängning
En central roll i utveckling och förvaltning av Azure DevOps-plattformen
Arbete med CI/CD, automation och skalbara leveransflöden
Möjlighet att påverka arbetssätt, standarder och tekniska lösningar
En modern arbetsmiljö med fokus på innovation och kontinuerlig förbättring
Samarbete med erfarna utvecklare, arkitekter och plattformsteam
Det här gör du hos oss
Bygger och underhåller CI/CT/CD-pipelines i Azure DevOps
Arbetar med YAML-baserade konfigurationer och automatiserade flöden
Säkerställer skalbara lösningar för flera utvecklingsteam
Integrerar säkerhet och testautomatisering i leveransprocesser
Arbetar med pakethantering, feeds och releaseflöden
Bidrar till governance, ramverk och tekniska riktlinjer
Stöttar team i användning av plattformen och driver best practices
Arbetar aktivt med förbättring, effektivisering och ökad automation
Ditt team och arbetsplats
Du arbetar som konsult hos en större organisation i en modern IT-miljö med hybrid arbetsmodell. Du ingår i ett team med fokus på utvecklingsplattformar, DevSecOps och automation, där samarbetet med utvecklingsteam, arkitekter och interna plattformsfunktioner är centralt.
Teamet präglas av kunskapsdelning, struktur och ett gemensamt fokus på att skapa stabila och skalbara lösningar i en komplex miljö.
Mer om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av Azure DevOps och som brinner för att skapa effektiva och säkra leveransflöden. Du har arbetat med CI/CD, automation och DevSecOps och har en god förståelse för hur moderna utvecklingsprocesser byggs upp och förbättras.
Du har erfarenhet av tekniker som YAML, Git, PowerShell och gärna C#. Du är van att arbeta i agila team och det är meriterande om du har erfarenhet av ramverk som SAFe.
Det är även meriterande om du har arbetat med testautomatisering, säkerhetsscanning i CI/CD-flöden eller molntjänster i Azure.
För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, lösningsorienterad och trivas i en rådgivande roll. Du har ett strukturerat arbetssätt, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar aktivt till teamets utveckling och förbättringsarbete.
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
111 35 STOCKHOLM CITY Arbetsplats
Ada-Digital Kontakt
Talent Business Partner
Miguel Olivares Miguel.Olivares@adadigital.se 0700220566 Jobbnummer
9885788