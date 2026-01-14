Axeltorps Vårdhem söker semestervikarier
2026-01-14
Axeltorps Vårdhem är ett fullserviceboende för demenssjuka, beläget cirka två mil söder om Kristianstad. Axeltorp har 32 lägenheter fördelat på fyra avdelningar, samtliga ligger i markplan och har egna uteplatser. All mat kommer från eget kök.
Då vi behöver fylla luckorna för de medarbetare som skall ha semester så söker vi vikarier som vill ge allt till våra boende.
Ett bra sätt att visa upp sig för framtida tjänster.
Vi söker dig som har godkänt omvårdnadsprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig alternativt erfarenhet av omvårdnadsarbete.
På Axeltorp ingår du i ett team som gemensamt ansvarar för att ge individuell omvårdnad och service till våra boende. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa/stödja boende med omvårdnad, aktiviteter, träning, dokumentera i journal samt hantering av läkemedel. Vi skall också lyfta fram de förmågor som våra boende har kvar för att göra dagen meningsfull. Arbetet kräver kommunikation och dokumentation där vi förutsätter att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och varannan helg.
Tillträde: Semestervikariat under månaderna juni-juli-augusti.
Din ansökan vill vi ha snarast, vi tillsätter vikariaten löpande.
Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: therese@axeltorp.se
https://www.axeltorp.se/
Degebergavägen 646-80
Therése Sjögren
therese@axeltorp.se 044-7752302
