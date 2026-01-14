Axeltorps Vårdhem söker semestervikarier

Axeltorps Vårdhem AB / Undersköterskejobb / Kristianstad
2026-01-14


Axeltorps Vårdhem är ett fullserviceboende för demenssjuka, beläget cirka två mil söder om Kristianstad. Axeltorp har 32 lägenheter fördelat på fyra avdelningar, samtliga ligger i markplan och har egna uteplatser. All mat kommer från eget kök.

Då vi behöver fylla luckorna för de medarbetare som skall ha semester så söker vi vikarier som vill ge allt till våra boende.
Ett bra sätt att visa upp sig för framtida tjänster.
Vi söker dig som har godkänt omvårdnadsprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig alternativt erfarenhet av omvårdnadsarbete.
På Axeltorp ingår du i ett team som gemensamt ansvarar för att ge individuell omvårdnad och service till våra boende. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa/stödja boende med omvårdnad, aktiviteter, träning, dokumentera i journal samt hantering av läkemedel. Vi skall också lyfta fram de förmågor som våra boende har kvar för att göra dagen meningsfull. Arbetet kräver kommunikation och dokumentation där vi förutsätter att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och varannan helg.
Tillträde: Semestervikariat under månaderna juni-juli-augusti.
Din ansökan vill vi ha snarast, vi tillsätter vikariaten löpande.
Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: therese@axeltorp.se

Arbetsgivare
Axeltorps Vårdhem AB (org.nr 556631-3358), https://www.axeltorp.se/
Degebergavägen 646-80 (visa karta)
297 92  EVERÖD

Kontakt
Verksamhetsstöd
Therése Sjögren
therese@axeltorp.se
044-7752302

