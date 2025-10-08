Axcell Fastighetspartner söker Driftchef till Helsingborg
AxÖ Consulting AB / Chefsjobb / Helsingborg
2025-10-08
Axcell Fastighetspartner är en heltäckande leverantör av tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi levererar tjänster till kommersiella, offentliga och privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Vi är personliga och nytänkande och vårt mål är alltid att skapa ett lönsamt fastighetsägande med nöjda hyresgäster för våra kunder. Axcell finns på ett 30-tal orter i södra Sverige samt i Luleå och Örnsköldsvik.Publiceringsdatum2025-10-08Beskrivning
Är du serviceinriktad och har förmåga att leda och motivera andra att sträva efter gemensamma mål? Har du kunskap och erfarenhet inom fastighetsförvaltning? Axcell Fastighetspartner söker nu en Driftchef till sin verksamhet i Helsingborg.
Som Driftchef har du personalansvar och kommer arbeta i ett nära samarbete med såväl kunder som dina medarbetare. Parallellt med att säkerställa en högkvalitativ service arbetar du med att utveckla både ortens kundbas och medarbetare. Som person är du strukturerad, målinriktad och prestigelös. Är du den vi söker?Dina arbetsuppgifter
Som Driftchef på Axcell Fastighetspartner har du personalansvar och kundansvar. Inom personalansvaret ingår bl.a. tidattestering, medarbetarsamtal och arbetsmiljöansvar. Utöver det arbetar du nära kunderna och har som uppgift att på ett affärsmässigt sätt utveckla relationen och affären. Du arbetar med avtal- och merförsäljning hos både nya och befintliga kunder. I din roll som Driftchef är det också av vikt att följa upp utförandet och kvalitén på leveranser och de uppgifter som verksamheten utför.
Inom din arbetsgrupp ansvarar du bland annat för:
- Planering av verksamhetens fasta serviceåtagande (samarbetsavtal) och löpande uppdrag
- Anbud och offerter
- Personalansvar
- Försäljning
- Ansvarig för resurstillgång t.ex. rekryteringar inom din serviceavdelning
- Ansvarig för att policys, lagar och regler efterföljs
- Ansvarig för att upprätthålla arbetsmiljö och jämställdhetsplanerKvalifikationer
- Gymnasial utbildning
- God ledarskapserfarenhet
- Teoretisk utbildning inriktad mot fastighetsskötsel eller fastighetsteknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
- God systemvana
- Goda kunskaper i Office
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Du ser helheten och är duktig på att planera och organisera. Du skapar ett långsiktigt förtroende hos våra kunder och ett gott arbetsklimat internt. Du har intresse för utveckling och förbättring av verksamheten. Du är som person ambitiös, prestigelös och ansvarstagande.Anställningsvillkor
- Interna och externa utbildningar
- Korta beslutsvägar där du har möjlighet att kunna påverka din vardag
- Kollektivavtal, friskvård och företagshälsovård
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Johan Rosenqvist på 070-326 78 56.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
AxÖ Consulting AB
Axcell Fastighetspartner AB
