Avverkningsspecialist, Stora Enso Skog
2026-01-02
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill kombinera din passion för skogen med din kunskap inom ledarskap, kommunikation och analys? Är du teknikdriven, analytisk och van att leda utvecklingsprojekt? Då kan du vara vår nästa avverkningsspecialist - en roll där du får du möjlighet att påverka hur modern avverkning bedrivs genom utveckling av arbetsmetoder, digitala lösningar och teknologier som skapar värde i hela kedjan - från planering till utförande. Låter detta som du? Då ser vi fram emot din ansökan!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Som avverkningsspecialist är du en central nyckelperson med ansvar för att driva och genomföra tekniska utvecklingsprojekt inom avverkning och virkesvärde - från idé till implementerat resultat. Du planerar, koordinerar och leder projekten mot uppsatta mål och säkerställer att utvecklade lösningar omsätts i praktisk tillämpning i verksamheten genom uppföljning och kontinuerlig förbättring.
Rollen innebär ett nära samarbete i ett internationellt team med kollegor i Sverige och Finland, där du verkar i gränslandet mellan funktioner och intressenter. Du arbetar både strategiskt och operativt med metodutveckling, dataanalys, digitalisering och optimering av avverkningsprocessen med fokus på ökat virkesvärde, effektivitet och kvalitet.
I rollen ingår bland annat att:
Optimera virkesvärde och avverkningsutfall genom analys, modellering och förbättrade metoder
Analysera och hantera stora datamängder för beslutsunderlag, simuleringar och förbättringsförslag
Utveckla och införa ny teknik - exempelvis digitala verktyg, systemstöd, sensordata eller optimeringslösningar
Samarbeta tvärfunktionellt med inköp, entreprenörsverksamheten och den operativa produktionsverksamheten
Säkerställa dokumentation, uppföljning och rapportering kopplat till metodik, regelefterlevnad och kvalitet
Bidra till standardisering och kompetensutveckling inom avverkning i hela organisationen
Tjänsten tillhör vårt Harvesting Operations Development Team och du rapporterar till Development Manager Harvesting. Tjänsten är placerad vid något av våra kontor inom verksamhetsområdet och innebär regelbunden närvaro på kontoret i Falun, cirka ett par dagar varannan vecka.
Vem söker vi
Vi söker dig som är analytisk, teknikintresserad och trivs i komplexa utvecklingsmiljöer där data, teknik och verksamhet möts. Du har förmåga att strukturera och analysera stora datamängder och omsätter insikter till praktiska förbättringar. Bakgrund inom optimeringslära, operations research eller tekniska utvecklingsprojekt inom skog, industri eller produktion är meriterande
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Relevant högskoleutbildning inom skog, teknik, data eller industriell ekonomi
God förståelse för skogsbruk och avverkningsprocesser
Erfarenhet av att leda tekniskt komplexa projekt
Intresse för digitalisering och datadrivna arbetssätt
Stark analytisk och kommunikativ förmåga
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast den 23 januari.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundskontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Harvesting Development Manager Martin Whillans på tel. 070-228 69 43, eller mejl: martin.whillans@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
