Avtalsstrateg till fastighetstekniska enheten
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-28
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Fastighetstekniska enheten som består av två sektioner med ca 35 st medarbetare står mitt i ett skede av att utveckla det strategiska och långsiktiga perspektivet i avtalsområdet kopplat till enhets behov. Enheten hantera hela Kriminalvårdens avtal beträffande säkerhetsteknik så som överordnade larmsystem, CCTV, passersystem, röntgen, låssystem etc. till ett avtals värde på ca 1,3 miljarder per år. Avtalen syftar till att omhänderta enhets behov av konsulttjänster, entreprenader, service och support samt produkter inom säkerhetsteknik. Som vår avtalsstrateg ansvarar du för att staka ut den övergripande strategiska riktningen och att utveckla och följa upp arbetet mot organisationens målbild.
I rollen arbetar du med att skapa kontroll och kvalitet i hela avtalskedjan från tecknande till uppföljning. Du analyserar, följer upp efterlevnad av avtalen och identifierar risker, möjligheter och förbättringsområden. En viktig del av uppdraget är att utveckla processer och rutiner för att stärka långsiktigheten och effektiviteten i enhets avtal. Du har en viktig roll i att skapa och underhålla goda relationer med såväl interna kravställare, myndighetens inköpsenhet, avtalsanvändare och andra nyckelpersoner som med leverantörer och andra externa upphandlingsaktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och strukturerad. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och tar stort ansvar över dina uppgifter. Du driver processer framåt och sätter både upp samt håller tidsramar. Vidare är du affärsmässig och strategisk. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer och har ett brett perspektiv på frågor. Slutligen har du en hög samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor. I din kommunikation är du både lyhörd och tydlig.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, vi önskar att du är serviceinriktad och kan skapa god dialog med människor.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom relevant område alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av strategiskt avtalsarbete
* Erfarenhet av upphandlingar inom LOU/LUFS
* Erfarenhet av avtalshantering med tillhörande leverantörskontakter
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* B-Körkort
Det är meriterande om du har:
* Juridisk examen med inriktning mot avtalsrätt, upphandling eller offentlig förvaltning
* Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom eller tillsammans med statlig myndighet
* Erfarenhet av juridiskt arbete, särskilt inom avtalsrätt, upphandling eller offentlig förvaltning
* Erfarenheten av säkerhetsskyddad upphandling
* Erfarenhet av att tolka och upprätta avtal samt ge juridiskt stöd i avtalsfrågor
* Goda kunskaper inom ABT, AB, ABK, ABFF
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping, Stockholm eller Göteborg.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
