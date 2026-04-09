Avtalsspecialist inom Anbud & Avtal Samhall, Linköping
2026-04-09
Vill du arbeta med anbud och avtal i en affärskritisk roll där struktur, projektledning och offentlig upphandling står i fokus? Samhall söker nu en Avtalsspecialist för vårt Fast Track för anbud & Avtalsgranskning till Linköping - en nyckelroll i en ny organisation där du får möjlighet att påverka arbetssätt, kvalitet och affärsframgång, samtidigt som du bidrar till ett mer inkluderande samhälle.
Som Avtalsspecialist inom Anbud Fast Track & Avtalsgranskning har du en nyckelroll i Samhalls anbuds- och avtalsarbete. Tjänsten är kombinerad och innebär att du både driver anbudsprocesser i högt tempo och arbetar med avtalsgranskning.
I Fast Track ansvarar du för att projektleda anbud med fokus på struktur, kravuppfyllelse och leveranssäkerhet. Arbetet sker enligt tydliga, standardiserade processer och omfattar många parallella moment. Du samordnar flera interna funktioner och säkerställer att varje anbud lämnas in korrekt, i tid och med hög kvalitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Driva och projektleda anbudsprocesser från start till inlämning
Säkerställa att alla krav uppfylls och att anbuden håller hög kvalitet
Samordna och inhämta information från sälj, kalkyl, drift och specialistfunktioner
Hålla ihop många parallella delmoment och driva arbetet framåt
Parallellt arbetar du med avtalsgranskning, där du granskar avtal och kalkyler, hanterar ändringar i befintliga avtal och gör kvalificerade bedömningar i affärskritiska frågor. Vid behov stöttar du avtalsgranskningsfunktionen vid hög arbetsbelastning.
Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, är strukturerad och har förmåga att prioritera rätt - utan att tumma på kvalitet.
Om dig
Du är en trygg, professionell och analytisk person som trivs i en stödfunktion med stort ansvar. Du har förmågan att hålla ihop komplexa processer, se helheten och alltid agera med verksamhetens bästa i fokus. Du motiveras av att arbeta strukturerat, effektivt och med hög kvalitet även när tempot är högt.
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom juridik, offentlig upphandling eller statsvetenskap.
Flera års erfarenhet av arbete med anbud eller inköp
Erfarenhet av upphandlingsprocesser, gärna enligt LOU
God förståelse för hur offentliga beställare fattar beslut
God projektledningsförmåga och vana att driva många parallella processer
Stark analytisk förmåga och förmåga att tolka och omsätta krav till tydliga och korrekta svar
Erfarenhet av digital dokumentproduktion och effektiva arbetssätt
Att arbeta på Samhall
Samhall är Sveriges viktigaste företag. Vårt uppdrag är att skapa utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning genom att göra professionella och konkurrenskraftiga affärer. Hos oss blir du en del av en samhällsbärande verksamhet där ditt arbete gör verklig skillnad varje dag.
Vi erbjuder:
32 dagars semester
Arbetstidsförkortning och förtroendearbetstid
Hybridarbete (cirka 60 % kontor / 40 % distans)
En trygg och stabil arbetsgivare med hög kompetensnivå
En inkluderande kultur med starkt fokus på samarbete och professionalism
Just nu befinner sig Anbud & Avtalsgruppen i en ny organisationsfas , vilket innebär att du får möjlighet att vara med från start och bidra till att forma arbetssätt, strukturer och framtida utveckling inom anbud och avtal.
Om ansökningsprocessen
Du ansöker till tjänsten genom att klicka på "Ansök" i jobbannonsen.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
I denna rekrytering samarbetar Samhall med Jefferson wells, och du blir anställd direkt hos Samhall.
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Hanna Lindeberg hanna.lindeberg@jeffersonwells.se
rekryteringskonsult på Jefferson Wells.Publiceringsdatum2026-04-09Facklig kontakt
Siwerth Ahlm Unionen, 070-546 87 17
Asim Zilic SACO, 070-359 45 15
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb.



582 73 LINKÖPING
Samhall
Hanna Lindeberg Hanna.Lindeberg@jeffersonwells.se +46702282974
9843656