Avtalshandläggare
Spendrups Bryggeri AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spendrups Bryggeri AB i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Anställningsform: tillsvidare/provanställning, heltid | Tillträdesdag: snarast/efter överenskommelse | Ansök senast: 7 januari
Spendrups Juridikavdelning bistår hela Spendrupskoncernen med rättslig rådgivning, vägledning och avtalshantering. Inom avdelningen finns ett dedikerat team för avtalshandläggning som arbetar nära den kommersiella organisationen. Teamet ansvarar för handläggning av koncernens avtal med våra hotell-, restaurang-, bar- och festivalkunder, vilket är en viktig del av vår affär.
Avdelningen består av sex medarbetare: chefsjurist, bolagsjurister och avtalshandläggare. I teamet för avtalshandläggning ingår en teamledare, en bolagsjurist med kombinerad roll (inklusive avtalshandläggning) samt den tjänst som nu annonseras - avtalshandläggare.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som avtalshandläggare hos Spendrups blir du en viktig del av vårt juridiska team och bidrar till att skapa trygga och professionella affärsrelationer. Rollen innebär ett varierat och ansvarsfullt arbete i nära kontakt med kollegorna i ditt team, Spendrups säljare, vår kreditavdelning och övriga affärsstödsavdelningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Upprätta, generera och registrera avtalshandlingar och avtalsvillkor.
Kontrollera säkerheter vid finansiering samt hantera och granska inkommande handlingar.
Ta fram utkast till olika typer av överenskommelser kopplade till avtalen.
I vissa fall hålla dialogen med externa kontakter kring säkerheter vid finansiering.
Delta i vårt förbättringsarbete genom att bidra med förbättringsförslag och vidareutveckling av våra arbetssätt och processer.Profil
Det här är en roll för dig som trivs med ordning och struktur, har ett öga för detaljer och tycker om att arbeta nära affären. Du har en administrativ ådra och är van vid att hantera flera uppgifter parallellt. Vi söker dig som:
Har erfarenhet eller utbildning inom administration och/eller handläggning.
Har tidigare arbetat med kundkontakt där service är en självklar del av ditt arbete.
Har goda kunskaper i Microsoft 365 och är bekväm med digitala arbetssätt och -system.
Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Förståelse för avtalsprocesser och grundläggande juridiska begrepp.
Det är meriterande om du dessutom har:
Paralegalutbildning eller annan administrativ, affärsjuridisk eller ekonomisk utbildning.
Erfarenhet av arbete med kommersiella avtal eller i affärsstödssystem.
Erfarenhet från restaurangbranschen eller försäljning av varor B2B.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, med en förmåga att skapa ordning även när tempot är högt. Du gillar att planera och prioritera, och har lätt för att hantera flera uppgifter parallellt utan att tappa fokus. Service, samarbete och visst tålamod är en självklar del av din personlighet - du trivs med att ge andra stöd.
Du är analytisk och bekväm med siffror, och har en problemlösande inställning både när det gäller att agera snabbt och att tänka proaktivt. Du är bekväm med att förstå och följa beskrivna rutiner och processer. Du arbetar lika bra självständigt som i team och bidrar gärna med din kompetens för att nå gemensamma mål.
Och om du dessutom har ett intresse för mat, dryck och restaurangbranschen är det ett stort plus!
Företagsmiljö
Vi sitter i fina nyrenoverade lokaler på Sankt Eriksgatan 119 i Vasastaden. På Spendrups Bryggeri är vi en aktiv arbetsplats med roliga aktiviteter som afterwork-events och friskvårdsinitiativ. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 4000 kr per år för att främja hälsa och välmående. Vi värdesätter närvaro på kontoret men erbjuder också möjlighet att jobba på distans två dagar i veckan då arbetet tillåter det.
Vi tar julledighet - men ser fram emot din ansökan!
Vår rekrytering tar ett kort uppehåll över jul och nyår -ansök gärna under denna period, men vi kommer under denna period ha svårt att svara på frågor. Vid eventuella frågor återkommer vi till dig så snart vi kan efter 7 januari.
Tills dess önskar vi dig en riktigt fin jul och ett gott nytt år - gärna med något gott från Spendrups i glaset!
För mer information om tjänsten: Karin Ahlstedt, chefsjurist, 08-6727843
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Välkommen in! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spendrups Bryggeri AB
(org.nr 556079-6871), http://www.Spendrups.se Arbetsplats
Spendrups Kontakt
Karin Eriksson karin.eriksson@spendrups.se Tel växel: 0240-88 000 Jobbnummer
9657672