Avtalsexpert till kund inom kommunal sektor
2025-11-13
Uppdragsbeskrivning
Vår kund har upphandlat en välfärdsteknisk plattform. Plattformen implementeras nu inom den kommunala verksamheten, och ska implementeras i externa utförares verksamheter. Inför det behöver analys kring avtalsförhållanden, roller och ansvar gällande personuppgifter (PUB-avtal), ramavtal samt systemägande och samarbetsförhållanden göras.
Syftet med uppdraget är att utreda, analysera och ge rekommendationer för:
Vilka tilläggsavtal som behöver upprättas mellan kunden, plattformsleverantören och externa utförare av omsorg.
Utreda och föreslå fördelning av personuppgiftsansvar (PU) och rollen som personuppgiftsbiträde (PUB).
Utreda och föreslå lösning för ägande av systemplattformen.
Säkerställande av att alla lösningar följer gällande lagar, förordningar och avtal.
Komplettera huvudavtal med tillägg som främjar samarbetet gällande välfärdsteknik.
Obligatoriska krav:
Minst 6 års dokumenterad erfarenhet upphandlingsarbete inom området välfärdsteknik i kommunal verksamhet.
Mycket god kunskap om lagstiftning och regelverk på området, inklusive GDPR, SoL, HSL, LOU och andra relevanta förordningar.
Praktisk erfarenhet av att arbeta med PUB-avtal, personuppgiftsansvar och avtalshantering inom kommun eller region.
Mycket god erfarenhet av att analysera och förhandla kring ramavtal och tilläggsavtal.
Mycket god erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och riskanalys kopplad till välfärdsteknik.
Meriterande krav:
Förståelse för komplexiteten i kommunens ansvarsförhållanden gentemot externa utförare samt erfarenhet av arbete med större privata vård- och omsorgsutförare.
Förmåga att omsätta juridiska och tekniska krav till tydliga, praktiska lösningar.
Klinisk bakgrund från legitimerande arbete.
Din ansökan
Din ansökan

Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
