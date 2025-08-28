Avtalscontroller sökes till Göteborgs Spårvägar
2025-08-28
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 141 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass?Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Nu förstärker vi vårt team med en avtalscontroller till Upphandlings- och inköpsenheten på Göteborgs Spårvägar. Du kommer till ett kollegialt team med uppdrag att ge kvalificerad service till bolagets avdelningar.
Upphandlings- och inköpsenheten ingår i Avdelningen Ekonomi och upphandling. Avdelningen ansvarar för att ge stöd och service till verksamheterna inom ekonomi- och upphandlingsområdet. Avdelningen ansvarar också för att bidra till att bolaget som helhet styrs så att verksamheten kan bedriva en effektiv drift samt tillse att lagar, regler och avtal efterlevs.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att genomföra systematiska och fördjupade uppföljningar av avtal samt framtagning av nyckeltal och rapport för vidare analys. Syftet med uppföljningarna är att på ett strukturerat sätt följa upp och kontrollera hur leverantörerna möter de krav som ställts i upphandlingen. Du bidrar även till att fånga upp utvecklingsbehov inför kommande upphandlingar med bolagets bästa i fokus. Som avtalscontroller arbetar du i nära samarbete med bolagets olika verksamhetsområden vilket innebär många kontakter både internt och externt på alla nivåer.Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område såsom till exempel ekonomi, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig erfarenhet av arbete med systematisk avtalsuppföljning och hantering av eventuella avsteg från avtal
• IT-system - Mycket god förmåga att arbeta med analysverktyg och excel, vana att arbeta med upphandlingsverktyg
• Språk - Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Grundläggande kunskap inom avtalsrätt
Meriterande:
• Erfarenhet av hållbarhetsuppföljning i leverantörsled
• Förhandlingsvana
• Erfarenhet av kategoristyrning
• B-körkort
Som avtalscontroller hos oss behöver du vara analytisk och strukturerad för att kunna genomföra kvalificerade uppföljningar och bidra med insikter som utvecklar både avtal och samarbeten. Du är ansvarsfull och driven, tar initiativ och ser till att arbetet slutförs med hög kvalitet. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du samarbetar väl och kan påverka andra genom tydlig och engagerande kommunikation. Genom ditt arbete säkerställer du att Göteborgs Spårvägar får ut full nytta av sina avtal och att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt till nytta för en hållbar och pålitlig spårväg.
Vi vill ge alla kandidater en så fördomsfri och rättvis bedömning som möjligt där alla får samma förutsättningar. Därför använder vi arbetspsykologiska färdighetstester för de kandidater som uppfyller kvalifikationerna.
Dessa skickas ut till dig via e-post så var extra observant på det.
Göteborgs Spårvägar är en drogfri arbetsplats och tillämpar alltid drogtest vid nyanställningar.
Vårt föreslagna lönespann för tjänsten är 46 000 - 50 000. Slutgiltig lön beror på antal års erfarenhet samt hur väl de övriga uppsatta kraven för tjänsten uppfylls.
Provanställning sex månader tillämpas.
Låter det fortfarande intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Du som gått vidare i rekryteringsprocessen kommer efter avslutad rekrytering att bli kontaktad för en digital kandidatenkät kring din upplevelse av processen.
